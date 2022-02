Kjøttkaker i brun saus og kålstuing

Tradisjonelle kjøttkaker er en favoritt hos mange. Serveres her med kålstuing, kokte poteter og rørte tyttebær.

Se tips for glutenfri og melkefri. Kjøttkakene kan også serveres med grønn ertepuré i stedet for kålstuing - oppskrift nederst i artikkelen.



Kjøttkaker - dette trenger du:

Ca. 500 g kjøttdeig, eventuelt blanding av kjøttdeig og karbonadedeig

1 ½ ts salt

½ ts pepper

¼ ts malt ingefær

¼ ts malt allehånde

¼ ts malt muskat

1 egg (kan erstattes med ½ dl ekstra melk, eventuelt matfløte eller Gryr for melkefri)

2 ½ ss potetmel

Ca. 2 dl melk eller vann eller Farris

Smør til steking

5-6 dl kraft/buljong til å trekke kjøttkakene i

Slik gjør du:

Kjøttdeig og melk/vann bør være kalde for best resultat. Rør saltet inn i kjøttdeigen til den blir seig. Bruk gjerne sleiv eller rene hender. Tilsett krydder og potetmel og spe med melk eller vann i små porsjoner. Arbeid væsken helt inn i deigen før neste speeing. Form farsen til runde kaker, bruk en fuktig håndflate og en fuktig spiseskje. Stek i smør i varm stekepanne. Legg kjøttkakene over i en gryte med vann/kraft og la dem trekke i 10-15 minutter.

Brun saus - dette trenger du:

2 ½ ss smør

2 ss hvetemel

Ca. 5 dl kraft fra kjøttkakene

Salt, pepper

Slik gjør du:

Brun smør og hvetemel i en gryte ved middels varme, rør hele tiden til blandingen får en gyldenbrun farge. Spe med kokende kraft (fra kjøttkakene), litt etter litt, mens du visper godt, til sausen får passe tykkelse. La sausen småkoke lett/trekke 8-10 minutter. Smak til med salt og pepper og ønsket smakstilsetning.

Tips: Valgfri smakstilsetting til den brune sausen. Velg det du liker. Brunet løk i tynne båter, 1-2 ss solbærsaft eller rørte tyttebær, 2-3 ss rømme/fløte eller 2-3 skiver geitost.

Tips glutenfri saus: Kok opp kraften, jevn med maisennamel til passe tykkelse. Bruk eventuelt litt sukkerkulør for farge og smak til med ønsket smakstilsetning, se eget tips.

Kålstuing - dette trenger du:

Ca. ½ kg hodekål (hvitkål)

Vann + salt til koking

Hvit saus:

1 ss smør

2 ss hvetemel

3 dl melk

Salt, muskatnøtt

Slik gjør du:

Rens og skjær kål i ca. 1 ½ cm treninger/biter og kok møre i lettsaltet vann i 15-20 minutter. Hell av kokevannet. Lag hvit saus, smelt smør og rør inn hvetemel, spe med melk. Kok opp og la trekke i 8-10 minutter. Smak til med salt og muskat og tilsett kålen.

Glutenfri saus: Kok opp melk og smør og jevn med maisennamel utrørt i melk, til sausen får passe konsistens. Smak til med salt og revet muskatnøtt.

Server med kokte poteter og rørte tyttebær.

Tips: I stedet for kålstuing kan kjøttkakene servers med ertepuré. Kok opp frosne erter i lettsaltet vann. Tilsett 1-2 ss smør, bruk en stavmikser og kjør sammen til en glatt grønn pure.