Norge og Russland skal etter planen møtes i Kirkenes: – Viktigere enn noensinne

Det har ikke kommet noen avbud som følge av utviklingen i Ukraina, sier konferanseleder Guro Brandshaug til NTB tirsdag morgen.

Det betyr at det fortsatt planlegges for at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) skal møte Russlands ambassadør Tejmuraz Otarovitsj Ramisjvili ansikt til ansikt i Kirkenes. NTB har ikke fått bekreftet fra Utenriksdepartementet at Huitfeldt kan stille.

Ambassadøren skal etter planen lese opp en tale fra utenriksminister Sergej Lavrov, samt delta i et panel med Huitfeldt og Matti Anttonen, statssekretær for Finlands utenriksminister. Finland har tirsdag bekreftet at de stiller. I tillegg kommer representanter fra blant annet russisk næringsliv.

– Viktig å møtes

– Vi vil påstå at Kirkeneskonferansen er viktigere enn noensinne, vi er et område med lav spenning og godt samarbeid. Så det er viktigere enn noensinne at vi faktisk møtes her i Kirkenes og har en dialog, sier Brandshaug.

Konferansen har i år fått mange koronaavbud. Tirsdag morgen var det hektisk telefonvirksomhet i Kirkenes, men ingen meldte avbud som følge av at Russland har sendt styrker inn i Øst-Ukraina.

– Selvfølgelig er det den geopolitiske situasjonen som preger oss mest i dag, det siste døgnet har det skjedd de endringene ingen har håpet på med at det eskalerer, sier Brandshaug.

Kirkeneskonferansen er en årlig konferanse som er blitt arrangert siden 2008. Den samler Norge, Russland, Sverige og Finland.

Stor interesse i Russland

Brandshaug sier at interessen for årets konferanse har vært stor i Russland.

– Vi har hatt utfordringer med den russiske delegasjonen i utgangspunktet med tanke på innreise til Norge. Vi har lav russisk deltakelse i år på grunn av korona, men interessen fra Russland har vært god, sier Brandshaug.

– Vi har ikke fått tilbakemeldinger på at situasjonen er annerledes etter gårsdagens hendelser. Tvert imot har vi fått beskjed om at noen digitale innslag vil bli direktesendt i stedet. Det er absolutt god interesse, sier konferanselederen.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov har for en tid tilbake meldt at han ikke ville stille fysisk i møtet. Han kan heller ikke delta via videolink.

– Det er den russiske ambassadøren som stiller i hans fravær og holder Lavrovs tale. Han vil også delta i en dialog med Huitfeldt og den finske statssekretæren Matti Anttonen om nettopp grensesamarbeid, sier Brandshaug.

Geopolitisk diplomati

Fra russisk side er det særlig i grenseområder som Murmansk at interessen er stor for konferansen. Det er et nært samarbeid mellom regionene, og russere og nordmenn kan krysse grensen fritt som grenseboere.

– De har bestandig hatt stor interesse for å komme hit til Kirkenes og snakke om økonomisk utvikling, men også et folk til folk-samarbeid og diplomatiet i et geopolitisk bilde, sier Brandshaug.

Konferansen i Kirkenes sendes direkte på nett og blir direkteoversatt til engelsk og russisk.

(©NTB)