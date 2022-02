Nå kan du kjøpe Rådebank-bilene!

Har du fulgt med på tredje sesong av NRK-serien Rådebank, med Hege (spilt av Maja Christiansen) og Glenn-Tore (spilt av Odin Waage) i hovedrollene?

Handlingen tar utgangspunkt i hverdagslivet i rånerbygda Bø i Telemark – og serien har vært en kjempesuksess for NRK.



Nå kan du kjøpe to av bilene fra tredje sesong: Heges Golf IV og GTs Volvo 850. Begge bilene ligger ute for bud på Auksjonen.no, og auksjonen for disse to bilene avsluttes torsdag 24. februar.

Da blir det avgjort hvem som sikrer seg bilene, og hva prisen kommer til å ende på for Heges 2000-modell Golf IV og GTs Volvo 850 av 1995-årgang.

Golfen til Hege har lekker motivlakkering på panser og sider. Foto: Auksjonen.no

Høyeste bud 81.500

– Interessen har vært kjempestor, og vi har fått inn veldig mange bud, sier salgssjef Monika Kittilsen i Auksjonen.no, som holder til i Sem ved Tønsberg.

Auksjonsfirmaet, som har 207.000 brukere, solgte i fjor 6.175 biler. I alt omsatte Auksjonen.no 26.500 objekter i 2021, fordelt på 12.750 kjøpere.

– De som er interessert i disse to bilene, skal først og fremst ha dem på grunn av profileringen i TV-serien. Det virker som om dette er det aller viktigste utover at bilene ellers er i grei stand, forteller salgssjefen.

– Hva er høyeste bud nå?

– Volvoen til GT har nådd opp i 81.500 kroner, mens Heges Golf foreløpig er oppe i 52.500 kroner.

Stort bagasjerom – men lite plass til bagasje! Foto: Auksjonen.no

Motorbytte

– Hvor vanlig er det at dere omsetter biler som er kjent fra film eller TV?

– Det er ikke vanlig i det hele tatt. Dette var litt tilfeldig. Vi så i VG at bilene skulle selges, så vi kontaktet produksjonsselskapet og tilbød våre tjenester – og dermed var det gjort, forteller Monika Kittilsen videre til Broom.

Begge biler selges med tilstandsrapport fra NAF.

– Har dere fått mye spørsmål rundt bilene?

– Nei, faktisk veldig lite, utover interessen for å legge inn bud. Det noen har forhørt seg litt om, er motorbyttet i Volvoen til GT, og om hva slags motor som ble satt inn, svarer hun.

Her er alt på plass, inkludert Wunderbaum og terninger... Foto: Auksjonen.no

"Sjelden Volvo"

Bilen til Hege er lagt ut som «Stilig Golf IV med motivlakkering, NAF-test og gyldig EU.» Bilen har gått 135.478 km, har 4-trinns manuell girkasse, og bensinmotor med 101 hk. Til høydepunktene ellers hører sportsseter, lettmetallfelger på sommerhjulene, bluetooth og setevarme.

Bilen til GT oppsummeres slik: «Sjelden Volvo 850 med NAF-test og gyldig EU selges som forevist.»

Med en kjørelengde på hele 372.820 km kan det trygt sies at denne har gjort tjeneste! Bilen er en rød 1995-modell med 5-sylindret bensinmotor med 144 hk, og med 4-trinns manuell girkasse.

Om noen reagerer på kjørelengden, så skal det understrekes at det altså er byttet motor.

Ekstra fjernlys

At det er en stasjonsvogn, betyr i dette tilfellet ikke nødvendigvis mye plass til bagasje – bagasjerommet er nemlig fylt opp med lydutstyr.

850 har skinnseter, klimaanlegg, sidekollisjonsputer, hengerfeste, takspoiler, tre ekstra fjernlys, lettmetallfelger på sommerdekkene, mørke ruter bak og takrails.

Noe som blir fristet?

