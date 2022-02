Norge tjener enorme summer, mens nordmenn får enda høyere regninger

Ustabilitet og usikkerhet etter at Russland anerkjente opprørskontrollerte områder i Øst-Ukraina førte tirsdag til et fall på børsene i Asia og Europa.

– I gjennomsnitt har sparerne tapt omtrent fire prosent av porteføljen, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea .

Han anslår at det betyr rundt 12 000 per aksjesparer. Folk flest merker likevel den økonomiske effekten av Ukraina-krisen først og fremst ved at drivstoff og strøm blir dyrere.

Gasspriser til himmels

For Russland har de siste månedene holdt tilbake gass til Europa, noe som gjør at europeere betaler mer for norsk eksport. Norge og Russland er de to største leverandørene av gass til Europa.

Mens Norge fordømmer Russlands brudd på folkeretten triller pengene inn.

ØKTE GASSPRISER: Russland er den største eksportøren av gass til Europa. Norge er nest størst. Foto: Erik Teige / TV2

Næss i Nordea har regnet på hvor mye Norge tjener på at Russland holder igjen gass. Fra oktoberber til januar har Norge har tjent 265 milliarder mer på eksporten av gass enn i fjor.

Det tilsvarer 60 milliarder kroner mer per måned, 2 milliarder hver dag, eller 1,4 millioner kroner i minuttet på grunn av de uvanlig høye gassprisene.

– Hvis vi bare ser på økonomien, er den uroen bra, i og med at vi tjener så mye på gass, sier Næss.

Han peker også på oljeprisutviklingen som viser at Norge har tjent 10-20 milliarder kroner mer per måned i vinter.

Dyrere strøm og drivstoff

Selv om det foreløpig er Russland som holder igjen gass, kan dette snu. Sanksjoner fra EU-land kan strupe Russlands gasseksport ytterligere og øke Europas etterspørsel etter norsk olje og gass.

DRAMATISK: Begrenset eksport av gass har store konsekvenser, ifølge Mollestad. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

– Det er dramatisk og det slår rett ut i energimarkedet fordi Russland er en av de største energileverandørene til EU, sier redaktør i energi-nyhetsbyrået Montel, Gert Ove Mollestad.

Tirsdag ettermiddag ble det klart at Tyskland ikke vil ta i bruk den omstridte NordStream2, som er Russlands rørledning i Østersjøen.

Selv om begrenset russisk eksport presser prisene opp, mener også Mollestad dette i seg selv er veldig bra for Norge.

– Det er jo en pengemaskin av en annen verden. Isolert sett er det for Norge sin del veldig bra.

Men «gleden» kan være kortvarig. Uavhengig av om Russland holder igjen gass eller utsettes for sanksjoner, vil begrenset eksport bety tapte utgifter for Russland.

Konsekvensen av dette mener Mollestad kan skape stabilitet på både markedene og i Europa.

– De taper mye penger, og det kan jo være en stabiliserende faktor i det hele.

Konsekvenser for folk flest

Selv om Norge tjener mye på økt eksport, kan økte gasspriser oppleves litt annerledes for norske innbyggere.

Dersom olje og gassprisene blir liggende høyt over en lengere periode vil det øke prisen på varer, ifølge sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.

– Det blir dyrere å frakte og eksportere ting rundt om i verden, det vil etter hvert pålegges de varene vi kjøper i butikken, konstaterer hun.

I tillegg til dette kan økte strømpriser føre til at produksjonen blir dyrere. Også dette vil gjøre varer dyrere, ifølge Saltvedt.

Aksjesparere kan også merke at uroen rundt sikkerhetssituasjonen i Europa gir fall på børsene.