Ber om ni års fengsel for voldtektstiltalt politimann

HELGELAND TINGRETT (TV 2): Spesialenheten for politisaker vil ha ni års fengsel for den overgrepstiltalte politimannen. – En person opptatt av makt, kontroll og manipulasjon, sier aktor.

– Han har ekstreme holdninger, sier Spesialenhetens aktor Kari-Anne Hille Valla.

Tirsdag begynte prosedyrene i den omfattende rettssaken.

– Etter fem uker med bevisførsel fremstår tiltalte lite troverdig i sine forklaringer, fortsatte aktor.

Han er tiltalt for to voldtekter og for å ha misbrukt makten han satt på som politimann til å skaffe seg seksuell omgang fra fem ulike kvinner.

Politimannen i 30-årene nekter straffskyld.

– Vi mener han forstod at de fornærmede var sårbare og lett påvirkelige til å få med på de seksuelle handlingene.

– Selektiv hukommelse

Aktor la i sin prosedyre vekt på det Spesialenheten mener er flere skjerpende omstendigheter.

Kari-Anne Hille Valla fremhever at begge voldtektene er begått i en fortrolig relasjon og at handlingen representer et grovt misbruk av tillit.

– Jeg vil også fremheve at tiltalte var i en overlegen fysisk posisjon i forhold til begge de fornærmede da voldtekten fant sted.

Isolert sett mener Spesialenhetene at de to voldtektene kvalifiserer til en ubetinget fengselsstraff på seks år.

– Voldtektene er begått på en særlig smertefull måte, sier Hille Valla.

AKTORATET: Kaja Løhren Borg og Kari-Anne Hille Valla fører saken for Spesialenheten for politisaker. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

For de fem tilfellene av misbruk av stilling, mener aktoratet at straffen isolert sett kvalifiserer til en straff på tre og et halvt år.

Tiltalen gjelder også ett tilfelle av grovt brudd på tjenesteplikten.

Denne anklagen handler om at politimannen kommuniserte seksuelt og foreslo flere seksuelle møter med en mindreårig jente som i utgangspunktet kontaktet politimannen fordi hun trengte råd i forbindelse med anmeldelse av en voldtekt.

Spesialenheten peker også på at tiltalte overfor flere av kvinnene har vært opptatt av at kommunikasjon han har hatt med dem skulle slettes underveis.

– Vi mener dette var fordi han ville slette sporene sine. Vi mener at bevisførselen har vist at han har selektiv hukommelse for å unndra seg straff. Han har løyet for både overordnede og sideordnede kollegaer, i tillegg til at løgn har vært et problem i hans private relasjoner.

– Hodestups forelsket

En av de fornærmede kvinnene var student og hadde tiltalte som praksisveileder i politiet. De to er enige om at de innledet et hemmelig kjæresteforhold under praksisåret.

Likevel mener kvinnen at hun aldri ønsket å være sammen med politimannen. Hun har forklart at hun følte seg manipulert og tvunget inn i relasjonen.

Politimannen skildrer en helt annen virkelighet.

– Vi, eller jeg i hvert fall, var hodestups forelsket, sa han under sin frie forklaring i midten av januar.

Spesialenheten har sikret mer enn 30.000 tekstmeldinger mellom de to. Meldingene vitner om et svært turbulent forhold.

FORSVARET: Advokat John Christian Elden og Heidi Reisvang forsvarer politimannen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Forsvarerne mener flere av meldingene beviser at kvinnen ønsket å være i forholdet, og at hun ved flere anledninger lett kunne avsluttet relasjonen, dersom det var det hun ønsket.

Kvinnen har på sin side forklart at hun var redd for hvilke konsekvenser en eventuell avvisning kunne få for hans bedømmelse av hennes praksisår.

Spesialenheten mener politimannen har utnyttet et overmaktsforhold, og vil dømme han for å ha misbrukt stillingen sin overfor den tidligere politistudenten.

– Ignorerte henne

Spesialenheten mener at politimannen også skal dømmes for å ha voldtatt den samme kvinnen i juli 2018.

Stridens kjerne dreier seg i korte trekk om hva de to hadde avtalt på forhånd. Partene er enige om at de hadde seksuell omgang denne dagen.

Hun har forklart at det til å begynne med var frivillig, men at sexen raskt ble av en slik karakter at hun ikke ønsket å fortsette.

Spesialenheten mener straffelovens vilkår om bruk av vold og truende atferd under voldtekten er oppfylt.

Kvinnen har forklart at hun fikk så vondt at hun begynte å hylgråte. Hun sier hun sa «stopp» flere ganger og at hun forsøkte å sparke vekk politimannen.

– Vi mener han bevisst ignorerte henne og fortsatte selv om hun ikke ville dette mer, sa aktor Kaja Løhren Borg i retten onsdag.

Tiltalte nekter for dette og sier han ville lagt merke til om hun gråt og ba han om å stoppe.

– Tiltalte burde forstått at det var maktbruken som gjorde det mulig for ham å fortsette den seksuelle handlingen, sa Borg videre.

– Står på egne bein

Under rettssaken er det ført nesten 50 vitner for retten. De første to ukene handlet om de to voldtektsanklagene i tiltalen.

Den andre kvinnen politimannen er tiltalt for å ha voldtatt, er den eneste av de fornærmede som ikke skal ha fått kontakt med tiltalte gjennom hans virke som politimann.

Han er derfor ikke tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin overfor denne kvinnen.

Denne voldtektsanklagen og sakens karakter ligner likevel på historiene til resten av de fornærmede.

Kvinnen sa i retten at hun trodde hun skulle dø under den angivelige voldtekten.

I prosedyren la aktor vekt på at de to fornærmede kvinnene aldri har hatt noe med hverandre å gjøre, og at de derfor ikke kan ha påvirket hverandres forklaringer.

– De har ikke hatt kontakt forut for anmeldelse, og heller ikke etter at etterforskning kom i gang. Så deres beskrivelse av voldtekt står på egne bein uten smitte eller påvirkning, sa Kari-Anne .

Spesialenheten mener tiltaltes såkalte modus står sentralt for å dømme han. De mener han har tilnærmet seg kvinnene og oppført seg likt overfor de fornærmede.

– Han er av flere beskrevet som en ekstrem person opptatt av makt, kontroll og manipulasjon, sier aktor.

Helgeland tingrett har satt av resten av uken til prosedyrene. Det forventes at forsvaret vil begynne sine prosedyrer onsdag ettermiddag.