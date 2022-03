Asbjørn (23) reagerer kraftig på boforholdene: – En psykisk påkjenning

TV 2 HJELPER DEG: Vi har gransket boligstandarden for studenter i Bergen. Bli med til et kollektiv rett bak Bryggen.

Brostein og romantiske smug. Det idylliske nabolaget rett bak Bryggen kunne lett frontet en reklamekampanje for Bergen.

Nikolaikirkeallmenningen 7 er et sjarmerende trehus bygget for over hundre år siden. Men hvordan er boligstandarden bak den koselige fasaden?

Vi besøker studentene Asbjørn Bakke (23) og Angelo Dountchev (22) som flyttet inn i kollektiv her i august i fjor.

Første og andre etasje, samt loftet, er leid ut som ett og samme kollektiv. Det er totalt åtte soverom, men ett av rommene har stått tomt lenge grunnet fuktproblemer. Kollektivet har kjøkken både i første etasje og på loftet. I husleieloven står det at hvis ikke annet er avtalt så skal husrommet overleveres i «vanlig god stand».

Men listen over feil og problemer var lang da TV 2 hjelper deg var på omvisning i kollektivet 6. januar i år. Her er noen av problemene:

På et tak som er rømningsvei er det flere rader med piggtråd.

I kjøkkenet i første etasje er det hverken vindu eller tilgang på dagslys.

Viftene på to bad fungerer ikke. Ifølge leietakerne er det er så fuktig at de ikke kan ha håndklær i disse badene.

I et soverom i andre etasje, som leietakerne kaller «muggrommet», viser fuktighetsmåleren 26 prosent fuktighet mot en vinduskarm.

I en bod finner vi en åpen kum med ukjent formål.

PIGGTRÅD: En rømningsvei går fra andre etasje ut på dette taket med flere rader piggtråd. Etter spørsmål fra TV 2 hjelper deg ble piggtråden fjernet. Foto: Fredrik Drevon.

Syv personer delte «minikjøleskap»

Asbjørn forteller at kjøkkenet i første etasje var ubrukelig i halvannen måned.

– Da vi flyttet inn var det et stort kjøleskap her. Fryseren var helt frosset.

– Vi klaget på dette. Utleier tok ut kontakten for å avtine. Den var full av mat. Alt som var i fryseren rant utover hele gulvet. Det stinket her rett og slett.

Siden de dermed ikke hadde tilgang på kjøleskap i første etasje, måtte syv personer dele på et lite kjøleskap på loftskjøkkenet.

– All mat som vi handlet måtte vi jo nesten spise med en gang for man klarte ikke å fryse eller lagre det noe sted, sier Asbjørn, som betaler 5200 i måneden, pluss strøm.

Studentene sier de har rapportert om defekt vifte på badet i første etasje siden september 2021.

Hvis man bygger mange soverom for utleie i en vanlig bolig blir det gjerne kalt hyblifisering.

I tillegg til de åtte soverommene i dette huset, bygges nå tre nye soverom i kjelleren som tidligere ble brukt til næring.

Nikolaikirkeallmenningen 7 har ikke alltid vært et hybelbygg. Plantegninger fra 1909 viser at kjøkkenet i første etasje tidligere hadde et vindu mot en gårdsplass.

Huset ble kjøpt av Bergen Areal for 4,5 millioner i 2013, ifølge Statens kartverk.

Holdt tilbake husleie

Leietakerne varslet utleier gjennom flere måneder om problemene uten at de opplevde å bli tatt på alvor. En dag tok Asbjørn og tre andre grep.

– Da vi holdt igjen husleie i oktober begynte ting å skje. Og da vi ikke betalte for november heller, begynte de å reagere veldig.

– Vi fikk aldri noen formell tilbakemelding på det at vi holdt tilbake leie selv om vi tydelig etterspurte det, sier Asbjørn.

Etterhvert kom det et inkassokrav. Men da Asbjørn tok kontakt med inkassoselskapet opplevde han å bli møtt med forståelse og respekt. Fra Bergen Areal merket han derimot en kjølig tone.

TV 2 hjelper deg har sett en epost som viser at huseier truet med å kaste ut Asbjørn hvis han ikke betalte.

KJØKKEN UTEN VINDU ELLER DAGSLYS: Ifølge byggteknisk forskrift skal rom for varig opphold ha «vindu som gir tilfredsstillende utsyn». I en bolig regnes stue, kjøkken og soverom som rom for varig opphold. Bildet er tatt 6. januar 2022. Foto: Fredrik Drevon

Psykiske påkjenninger

Angelo understreker at det har vært vanskelig å komme i kontakt med huseier Jan Thomas Liseth.

– Hvis vi skal ta kontakt med dem må vi først gjennom plattformen hybel.no, som må gjennom Estate Rent eller Bergen Areal, som så må ta kontakt med utleieren vår.

– Selve prosessen med å få igjennom noe tar ekstremt lang tid, sier Angelo.

– Det er en veldig kjedelig start i en ny by når du må sende lange mailer med alt som er galt. Det har vært en veldig krevende høst, med mange psykiske påkjenninger for oss, sier Asbjørn.

Kort tid etter at TV 2 hjelper deg stilte en rekke spørsmål til Bergen Areal om boligstandarden, og sendte en bekymringsmelding til branntips.no, dukket det opp en elektriker som installerte nye vifter på badene i første og andre etasje.

Snart var piggtråden fjernet fra rømningsvei. På det såkalte «muggrommet» var det plutselig nye tiltak mot fukt. Det ble også gjort oppgraderinger på brannvern.

UTLUFTING PÅGÅR: Det har skjedd endringer på det leietakerne kaller «Muggrommet». Bildet er tatt 21. januar 2022. Foto: Fredrik Drevon

Forbrukerrådet: – Får vondt av Asbjørn

Jurist Caroline Skarderud Forbrukerrådet har sett på konflikten mellom Asbjørn Bakke og utleier Bergen Areal.

– Utgangspunktet etter loven er å reklamere og så må utleier ta tak i det. Men her virker det som Asbjørn sa ifra, og det gikk mange uker uten at noe skjedde. Da kan man ha rett til å holde tilbake husleie.

– Jeg får vondt av Asbjørn for han har virkelig prøvd. Han har reklamert med én gang og har fulgt opp kravene sine slik som husleieloven sier. Her synes jeg utleier burde kommet på banen mye tidligere og tatt tak i kravene fra Asbjørn.

Hun legger til at utleier burde tatt en kikk på hele boligens standard før det overhodet leies ut.

TV 2 hjelper deg har spurt Bergen kommune om å få se plantegninger for Nikolaikirkeallmenningen 7 som viser dagens løsning med beboelse på loftet, og kjøkken uten vindu. Men disse dokumentene er ikke å oppdrive.

Ulf Sæterdal i Plan- og bygningningetaten kan ikke gi noe klart svar på om loftsbeboelsen og kjøkkenet uten vindu er godkjent av kommunen, eller ikke.

Beklager til leietakere

Bergen Areal-sjef Jan Thomas Liseth vil ikke stille på intervju, men skriver i en epost til TV 2 hjelper deg at han skulle ha håndtert klagene fra Asbjørn annerledes:

«Asbjørn og flere andre har grunn til å være misfornøyd. Det har vi beklaget på telefon med Asbjørn og gjentar det gjerne her.»

Liseth skriver at fuktproblemet ble forsøkt utbedret, og at arbeidet også er gjenopptatt, samt at kummen i boden skal sjekkes og lukkes.

Om rommet som leietakerne kaller «muggrommet» og som ikke er utleid nå, skriver Liseth at det var to forhold som skapte dårlig inneklima: «Lekkasje over vinduet og rundt pipe som gjorde at det var noe fukt i betongmur. Dette ble det umiddelbart satt inn tiltak mot.»

Liseth skriver at personen som tidligere leide rommet kunne flytte inn på et annet ledig rom i samme etasje.

«Han var fornøyd med dette og har også fått kompensasjon av oss.»

Liseth viser til en rekke tiltak for å utbedre rommet, blant annet at man boret ut i betongen for å etablere bedre ventilering.

Om TV 2 hjelper sin fuktmåling aom viste opp mot 26 prosent fuktighet på vinduskarmen, svarer Liseth:

«Målingen er dessverre korrekt, vi målte selv på sidevegg og fant høyere luftfuktighet.»

Mangler plantegning for loftet

Når det gjelder piggtråden skriver Liseth at den er montert av tidligere eier, og at boligen har hatt branntilsyn tidligere uten at dette har vært et tema. Piggtråden ble raskt fjernet etter henvendelse fra TV 2 hjelper deg, skriver Liseth.

Liseth har ikke sendt TV 2 hjelper deg noen planløsning for loftet slik det fremstår i dag, men skriver:

«Vedrørende loft i Nikolaikirkeallmenningen 7 står det i GAB register [gate- adresse- og boligregister som er avløst av matrikkelen, journ. anm.] at det er bolighus over 3-4 etg. Vi har også oppgradert med et fulldekkende brannalarm anlegg i alle boligetasjer.»

– Ønsker å unngå større kollektiv

Liseth ramser opp en rekke utbedringer han enten har igangsatt, eller planlegger i huset. Blant annet en oppdeling i to ulike boenheter og endring av kjeller til beboelse.

Liseth skriver at han «ønsker mindre enheter og unngå type større kollektiv som i dag.»

– Hvorfor leier du ut kjøkken uten vindu?

«Kjøkkenet du beskriver er et av to kjøkken i huset. Det er på samme sted som tegninger viser det er godkjent fra gammelt av, men tidligere eiere har på 1960- tallet fått godkjent å bygge inn gårdsplassen og i den forbindelse har de fjernet kjøkkenvinduet. Vår plan har vært at når vi fikk godkjent kjeller så skal kjøkkenet flyttes til enden av huset, og integreres til en åpen stue og kjøkken løsning slik at man får en bedre brukerkvalitet,» svarer Liseth.

Liseth har ikke lagt frem noen dokumentasjon på at kjøkkenet uten vindu er godkjent av kommunen.