Volvo har virkelig fått fotfeste i elbil-segmentet med XC40 og C40. Sistnevnte er nykommeren som nylig ble lansert. Fram til nå har den kun vært tilgjengelig med firehjulsdrift og den største motoren på 408 hestekrefter. Men nå kommer en ny innstegsmodell.

Oppskriften er den samme som vi kjenner fra XC40 – nemlig at man tilbyr en billigere variant med mindre batteripakke, lavere effekt og forhjulstrekk i stedet for 4x4.

Volvo har åpnet for bestilling av den nye varianten, som har en batteripakke på 69 kWt og en estimert rekkevidde på 431 kilometer i henhold til WLTP (avhengig av utstyrsnivå).

Startprisen på nykommeren er 453.900 kroner. Det er 85.000 kroner lavere enn utgaven med firehjulsdrift.

Treårsavtale

– Med den nye varianten gjør vi C40 Recharge tilgjengelig i en ny prisklasse. Bilen leveres i flere utstyrsnivåer, med både service og forsikring inkludert, sier Erik Trosby, PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

Volvo ønsker å gi kunden et mest mulig bekymringsløst bilhold, enten man kjøper eller abonnerer på bilen. Derfor inkluderer de tre års service, tre års full kaskoforsikring, veihjelp, bytte av vindusviskere (én gang i året) og bytte av bremseskiver/klosser når de er slitt på sine elbilmodeller.

– Med mange av de mest sentrale tjenestene inkludert i prisen blir det færre bekymringer for kunden og man får lavere driftskostnader, sier Trosby.

Volvo C40 får nå samme farge på taket og takspoileren som resten av bilen. Tidligere var dette svart.

Designendringer

Nytt av året er at C40 Recharge har fått noen endringer i eksteriørdesignet. Takspoileren og taklinjen som rammer inn det store panoramataket fra A- til C-stolpen har fått samme farge som karosseriet.

Nytt er også at man kan bestille C40 Recharge med seter som har ulltrekk.

C40 Recharge gir kundene mange av fordelene til en SUV, men har et lavere og slankere crossover-design. Bilen er basert på den skalerbare Compact Modular Architecture-plattformen (CMA), som XC40 også er bygget på.

C40 er den første Volvo-modellen i historien som kun blir tilgjengelig i en helelektrisk utgave.

231 hestekrefter

Den nye utgaven av C40 Recharge leverer 231 hestekrefter og 330 Nm. Batteriet kan lades fra 10 til 80 prosent kapasitet på 32 minutter med en lynlader – maksimal tilgjengelig ladeeffekt oppgis å være 150 kW.

Det blir mulig å bestille den nye C40 Recharge-varianten med tilhengerfeste og tillatt tilhengervekt er 1.500 kilo. Tillatt tilhengervekt på C40-varianten med firehjulsdrift er 1.800 kilo.

Begge C40-variantene er godkjent for taklast opptil 75 kilo.

Volvo C40 er leveres ferdig tilkoblet internett – og kan oppdateres trådløst.

Flere utstyrsnivåer og priser

Fram til nå har Volvo kun tilbudt C40 med det høyeste utstyrsnivået og firehjulstrekk. Nå utvides produkttilbudet på C40 med fem ulike utstyrsvarianter og man kan velge mellom å kjøpe eller abonnere på bilene.

Den rimeligste modellvarianten er C40 Recharge Core med forhjulsdrift (FWD) til 453.900 kroner, mens toppmodellen med det høyeste utstyrsnivået er C40 Recharge Twin Ultimate med firehjulsdrift (AWD) til 558.900 kroner.

Abonnementsprisene starter på 6.290 kroner per måned for C40 Recharge Core og 6.990 kroner for toppmodellen C40 Recharge Twin Ultimate.

Infotainment fra Google

Som i XC40 Recharge kommer C40 Recharge med Volvo Cars nye infotainmentsystem som er utviklet sammen med Google og basert på Android Automotive.

Infotainmentsystemet gir sjåførene tilgang til applikasjoner og tjenester som Google Maps, Google Assistant og Google Play Store.

C40 Recharge kommer med innebygd SIM-kort og leveres ferdigkoblet til internett. Volvo tilbyr ubegrenset data til bruk av bilens funksjoner og C40 vil kunne motta oppdateringer over-the-air (OTA). Det gjør at eieren selv kan oppdatere bilen med siste funksjonalitet uten å måtte besøke et verksted. Med OTA kan Volvo også lansere ny funksjonalitet og nye oppdateringer i bilens levetid.

C40 Recharge er det siste grepet i Volvos ambisjon om en utslippsfri fremtid. Selskapet skal lansere flere elektriske modeller i årene som kommer, og har som mål at 50 prosent av det globale salgsvolumet skal bestå av helelektriske biler innen 2025, før det blir kun elektrisk i 2030.

