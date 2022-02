Hovland står midt i svimlende milliardkamp: – Kan bli ordentlig rik

Saudi-Arabia ønsker å bli en golf-stormakt.

Landet forsøker å skape en egen tour - som en konkurrent til PGA-touren, gjennom å lokke de største stjernene med astronomiske summer. I spissen er golfstjernen Greg Norman.

For å beholde verdensstjernene i den tradisjonsrike, amerikanske touren, svarer nå PGA ved å bla opp hundrevis av millioner dollar.

– Jeg kan ikke avsløre alle detaljene, men jeg kan si at de som spiller bra de neste årene kommer til å bli ordentlig rike, sier lederen for spillerrådet, Rory McIlroy.

Den totale premiepotten i PGA-touren har økt fra 580 millioner kroner til hele 3,8 milliarder norske kroner, ifølge Daily Mail.

Innen tre år kan noen tjene 445 millioner norske kroner i premiepenger per år, og hver spiller som havner innen topp 10-plasering vil komfortabelt kunne tjene åttesifret. Neste måneds Players Championship, vil være verdt om lag 180 millioner kroner. Det er nær en dobling fra premieutbetalingen fra 2018.

– Ingenting å hente

Blant favorittene til å dra inn premiene de kommende årene, er vår egen Viktor Hovland. Han har selv uttalt at han ønsker å forbli i PGA-touren.

– Jeg har akkurat startet å spille profesjonell golf. Mitt ønske er å fortsette å spille på PGA Tour, men vi får se hva som skjer, sa Hovland etter andrerunden på Riviera fredag 18. februar.

Magnus Sveen, redaktør i Norsk Golf, tror ikke Hovland deltar i Saudi-tour med det første.

– For Hovland nå er det ingenting å hente på å skifte arbeidsplass, utenom å tjene mye penger, men det kommer han til å gjøre likevel.

– Jeg tror ikke Viktor har noen planer om å dra. Han spilte golf i Saudi-Arbia for under ett år siden og fikk noe kritikk for det, så jeg vet ikke om det er helt uaktuelt med Saudi-Arabia, men han sier at han vil være i PGA-tour og spille mot de beste i verden, sier Sveen.

Velger PGA-touren

Hovland er ikke alene om å være skeptisk den saudiske storsatsingen. Til tross for de svimlende premiepengene, har verdensstjernen som Tiger Woods, Jon Rahm, Rory McIlroy, Justin Thomas, Jordan Spieth, Patrick Cantlay og Collin Morikawa alle sagt de ikke kommer til å bytte tour.

Nylig bekreftet også USA-stjernene Dustin Johnson og Bryson DeChambeau at de forblir i PGA-touren.

Sveen mener at Saudi-touren faller fra hverandre når de største stjernene har sagt nei.

– At de som er på tampen av karrieren takker ja til å bli med, blir ikke det samme som om de beste blir med. Med forbehold ser det ikke ut som det blir det helt store likevel, sier Sveen til TV 2.

– Kan de økte premiepengene i PGA-touren være grunnen til at spillerne blir?

– Jeg tror det er en kombinasjon av at de har økt, men de har ikke økt i nærheten av det Saudi-touren tilbyr, og at de beste spillerne er opptatte av å spille mot de beste, svarer golfeksperten.

Han peker på at det foreløpig ikke er noen av de yngre, fremadstormende spillerne, som vil være med på den saudiske touren.

– Det er flere og flere av dem man trodde skulle si ja, som ennå ikke har gjort det. Kun de over 50 år. Da blir det en show-tour og ikke for verdens beste spillere, sier han, og legger til:

– De beste unge golf-spillerne vil slå rekordene til Tiger Woods. De vil ikke starte med noe helt nytt bare for å få enormt mye premiepenger bare for å stille til start.

– Kun for pengene

Den saudiske golf-satsingen er en del av et større prosjekt, hvor det styrtrike landet prøver å etablere seg innen idretter som Formel 1, sykkel og fotball.

Det er ikke ukontroversielt. Phil Mickelsons ord sier det meste.

– De er skumle jævler å involvere seg med. Vi vet de drepte Khashoggi og har et forferdelig rulleblad når det gjelder menneskerettigheter. De henretter folk for å være homofile. Når jeg vet alt dette, hvorfor vurderer jeg i det hele tatt dette? Fordi dette er en unik mulighet til å endre hvordan PGA-touren opererer, uttalte Mickelson.

Sveen mener at de som har sagt ja til å delta gjør det vel vitende om forholdene i landet.

– Mickelson gikk ut og sa hvor rystet han var og hvor grådige folk var. Han er ærlig som tør å si at PGA tar alt for mye penger selv, men det kommer veldig dårlig ut blant vanlige folk. Det var en veldig «reality check» om hvordan dette høres ut blant befolkningen ellers, sier han.

Sveen sier han derfor bare ser én grunn til at enkelt ønsker å delta i touren.

– De dreper journalister (Jamal Khashoggi, jou. anm.) og kaster homofile i fengsel. Da kan jeg ikke begripe hvorfor en person er villig til å delta der. Da er det ikke noen annen grunn enn pengene.