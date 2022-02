Agüero: – Jeg ser ikke lenger fotball, fordi det skremmer meg

Etter en 18 år lang karriere på fotballs høyeste nivå bak seg, la argentineren Sergio Kun Agüero fotballskoene på hyllen i desember i fjor.

Den tidligere stjernespissen måtte gi seg med fotballen på grunn av hjerteproblemer.

I et ferskt intervju innrømmer Agüero at han savner å spille fotball. Men han har sluttet å se fotballkamper og lese nyheter om det som foregår i fotballens verden.

– I dag ønsker jeg å spille fotball, men jeg er redd. Jeg trente hele livet mitt for å spille på toppnivå i alle turneringer. Men nå ser jeg ikke fotballkamper eller leser nyheter, jeg bryr meg ikke om hva som foregår i fotballen lenger, sier han i et intervju med TYC Sports.

– Bruker tiden på andre ting

Det er drøye to og en halv måned en gråtkvalt Agüero offentliggjorde sin beslutning om å gi seg med fotballen på toppnivå. Han avsluttet karrieren i Barcelona, hvor det kun ble fem kamper og ett mål.

Etter at 33-åringen la opp har han brukt tiden på helt andre ting enn fotball.

– Jeg har konsentrert meg om det jeg liker mest, som mine venner. Av og til tenker jeg på at jeg gjerne skulle gjort comeback på fotballbanen, men det er ikke noe jeg kan gjøre. Legene sa jeg var heldige, fordi jeg fort kunne fått et alvorlig hjerteinfarkt. Nå er tiden inne til å slappe av. Jeg er fornøyd med det jeg gjør for tiden, bedyrer han i intervjuet.

Argentineren er mest kjent for sin tid som superspiss i Manchester City, der han bøttet inn hele 184 mål og vant ligaen fem ganger.

Kanskje hans mest ikoniske øyeblikk i klubben var da han sikret det første Premier League-gullet for de lyseblå på 11/12-sesongens aller siste dag, med en overtidsscoring mot Queens Park Rangers.

Utelukker ikke rolle for Argentinas landslag

Selv om Agüero ikke lenger ser en eneste fotballkamp, eller leser om fotball i avisene, utelukker han ikke at han det kan være mulig at han påtar seg en trenerrolle eller mentorrolle for det argentinske landslaget under VM i Qatar i 2022.

– Vi snakker fremdeles om jeg skal ha en rolle der. Argentinas fotballpresident Claudio Tapia har alltid vært vennlig mot meg, og har spurt om jeg ønsker å bidra. Vi skal ha en prat sammen senere, så får vi se om jeg blir med. Jeg trives sammen med guttene på landslaget, konstaterer han.

I løpet av sin karriere scoret Agüero totalt 427 mål på 786 profesjonelle kamper. Angriperen spilte for Independiente, Atlético Madrid, Manchester City og nå sist Barcelona før 33-åringen ble tvunget til å legge opp på grunn av forstyrrelser i hjerterytmen.