Trebarnsfaren Anton (35) drept i granatangrep: – En ekte kriger

KYIV/OSLO (TV 2): Trebarnsfaren Anton Sydorov ble drept i et granatangrep fra de russiskkontrollerte områdene i Ukraina. Hittil er fem personer drept i Ukraina etter at spenningen økte.

TV 2 er til stede i Den hellige treenighetskirke i Kyiv tirsdag.

Situasjonen i Ukraina er svært spent. Mandag ga Russlands president Vladimir Putin ordre om å sette inn styrker i Øst-Ukraina og erklærte utbryterregionene Luhansk og Donetsk som uavhengige republikker.

Dagen etter Putins intensivering av konflikten begraver ukrainerne sine døde.

DREPT: Kaptein Anton Sydorov ble minnet i Den hellige treenighetskirke i Kyiv tirsdag. Foto: Kjetil Iden / TV 2

I strålende solskinn ligger kisten av kaptein Anton Sydorov i en pansret bil. Han var kaptein i den ukrainske hæren. Lørdag ble han drept i et granatangrep.

MINNES: Den ukrainske kapteinen mistet livet lørdag. Tirsdag ga pårørende han et siste farvel. I nærheten av kisten står et samlet pressekorps. Foto: Kjetil Iden / TV 2

Kapteinen ligger på paradeseng i åpen kiste. Ved hans side står enken og hans våpenbrødre.

– En ekte kriger

Sydorov ble landskjent etter at han skrev en sang som hyllet sine døde kamerater. Nå har han selv blitt en av dem.

TRIST: Svitlana Bilonozhko kjente Sydorov og synes det er trist at han nå er død. Foto: Kjetil Iden/ TV 2

– Anton kom fra skyttergravene ut av ingenting og sang. Bare Anton ville skrive og synge de sangene som rørte folks hjerter, sier Svitlana Bilonozhko til TV 2.

Bilonozhko ble kjent med Sydorov for flere år siden. I begravelsen tirsdag hyllet hun sin avdøde kamerat, og jobben han har gjort for Ukraina.

– Han var en fantastisk fyr. En flott offiser, en ekte kriger, sier hun.

Hun minnes ham som en mann med store planer for livet. Hun forteller at han hadde et ønske om å skrive musikk, men at plikten til å hjelpe landet sitt ble prioritert i første rekke.

– Han insisterte på at han måtte være med sine våpenbrødre. De lever i drømmene mine sa han til meg. Det er så trist at han er drept, sier Bilonozhko.

DØD: I kisten ligger den ukrainske kapteinen Anton Sydorov. Han ble drept i et granatangrep 19. februar i år. Foto: Kjetil Iden / TV 2 Foto: Kjetil Iden / TV 2

I kirken høres korsang, lavmælt gråt og klikkene fra pressefotografenes kamera.

Et 30-talls journalister og fotografer har presset seg inn i det trange kirkerommet, samme med andre sørgende.

IKKE ALENE: Hittil har fire personer mistet livet siden spenningen økte. Tirsdag ble kaptein Anton Sydorov begravet. Foto: Kjetil Iden / TV 2

Konflikten i Ukraina har fanget interessen fra en hel verden. Begravelsen skjer samtidig med at russiske stridsvogner, pansrede kjøretøy og militærlastebiler er observert inn på ukrainsk territorium øst i landet.

Kontroll over ukrainske områder

Situasjonen i Ukraina har lenge vært svært spent. De siste ukene har en rekke diplomatiske samtaler foregått. USAs president Joe Biden og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har over lengre tid varslet at en russisk invasjon kan være nært forstående.

Mandag skjedde det mange hadde fryktet. Russlands president Vladimir Putin annonserte i en direktesendt TV-tale at Russland anerkjenner utbryterregionene, Luhansk og Donetsk, som uavhengige republikker. Områdene har lenge vært ledet av russisk-støttede styrker, som i forrige uke ba Putin om å anerkjenne områdene.

Putin ga også ordre om å sende styrker inn i Øst-Ukraina, hvor utbryterregionene ligger.

ALVORLIG Utenriksminister Anniken Huitfeldt forteller at det Russland har gjort er et klart brudd på folkeretten. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Dette er en situasjon som vi fordømmer. Det er klare brudd på folkeretten, denne anerkjennelsen som nå følges opp militært, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til TV 2 mandag og legger til:

– Det er en bekmørk tale. Han plukker selektivt fra historien det som passer inn i hans fortelling, sier Huitfeldt.

Varsler sanksjoner

Vesten, EU og USA har advart at det vil iverksettes kraftige sanksjoner mot Russland, dersom Putin invaderer Ukraina. I ettermiddag er det ventet at EU vil annonsere sanksjoner.

– Vårt svar kommer selvsagt i form av sanksjoner. Hvor kraftige disse blir, skal ministerne bestemme. Jeg er trygg på at det blir en enstemmig avgjørelse, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell tirsdag morgen til journalister i Paris, skriver nyhetsbyrået NTB.