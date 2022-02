Huitfeldt om Ukraina-krisen: – Bekmørkt

Utenriksminister Anniken Huitfeldt fordømmer Russlands inntog i ukrainske «utbryterstater», og mener situasjonen ser mørkere ut enn for noen dager siden.

Mandag kunngjorde Russlands president Vladimir Putin at han anerkjenner de øst-ukrainske republikkene Donetsk og Luhansk.

Putin har også sendt inn det han kaller «fredsbevarende styrker». Dette har store deler av FNs sikkerhetsråd fordømt, og mange mener neste steg er at områdene blir en del av Russland.

– Dette er en situasjon som vi fordømmer. Det er klare brudd på folkeretten, denne anerkjennelsen som nå følges opp militært, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til TV 2.

– Bekmørkt

Utenriksministeren mener TV-talen Putin holdt mandag kveld var urovekkende.

– Det er en bekmørk tale. Han plukker selektivt fra historien det som passer inn i hans fortelling, sier Huitfeldt.

Hun sikter til at den russiske presidenten mener Ukrainas selvstendighet bare er en del av «Vestens plan», og at landet hører til Russland.

– Det er bekmørkt, mener Huitfeldt.

– Han sender signaler om at grenser ikke lenger kan aksepteres i Europa. Det er nettopp dette som er så illevarslende. Territoriell integritet ligger til rette for folkeretten. Det er alvorlig at han rokker ved dette.

Følger situasjonen

Utenriksministeren mener situasjonen i Ukraina ser mørkere ut nå enn for noen dager siden, og at nyhetsmeldingene som kommer derfra er urovekkende.

– Frykter du at vi står overfor en krig?

– Jeg følger situasjonen veldig tett, men må også få informasjon om det som skjer på bakken, og kan ikke bare forholde meg til nyhetsmeldinger. Det får jeg gjennom dagen.

Det er varslet, blant annet fra USA og EU, at det vil komme sanksjoner mot Russland tirsdag.

Huitfeldt opplyser at Norge nå snakker med utenriksministre i andre nordiske land, samt andre allierte, og har kontakt med Norges ambassade i Kyiv.

– Vi vil reagere sammen med allierte og andre europeiske land, sier Huitfeldt.