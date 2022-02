NEW YORK (TV 2): Norges FN-ambassadør Mona Juul sier til TV2 at Russland har begått et alvorlig brudd på FN-pakten. Men Russlands posisjon som vetomakt gjør at FNs sikkerhetsråd er handlingslammet.

I natt norsk tid holdt FNs Sikkerhetsråd et hastemøte for å diskutere Russlands president Vladimir Putin sin beslutning om å anerkjenne Donetsk og Luhansk, og å sende russiske styrker inn i utbryterregionene.

Norge var ett av landene som hadde bedt om å få møtet på agendaen.

– Her er alle lands rett til å bestemme over sin egen skjebne og ivareta sin egen suverenitet truet og brutt av Russland i forhold til Ukraina. Det er et alvorlig brudd på FN-pakten og internasjonal lov og rett, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul til TV 2 etter møtet.

«Emosjonelle» taler

Russland har formannskapet i Sikkerhetsrådet i februar, og var derfor det siste av de 15 medlemslandene som uttalte seg under møtet. Den russiske ambassadøren var tydelig uenig i fordømmelsen fra land som Norge, Storbritannia og USA, og beskyldte dem for å holde «emosjonelle» taler. Det tilbakeviser Juul.

– Jeg ville ikke kalle det emosjonelle, jeg vil si det var veldig alvorlige taler som ble holdt. Vår ukrainske kollega og andre blir emosjonelle i den situasjonen de er i. Det kan man godt forstå. Men det var ikke emosjonen, men snarere den alvorlighetsgraden som ble understreket av nesten alle land i Sikkerhetsrådet i kveld, sier Juul til TV 2.

I talene som ble holdt i natt var det tydelig at Russland og flere av de andre medlemmer av Sikkerhetsrådet sto langt unna hverandre. Representantene fra USA og Storbritannia sa at de vil innføre egne sanksjoner mot Russland, mens den russiske ambassadøren gjentok beskyldningene fra Putin om at det er Ukraina som utgjør en trussel mot befolkningen i Donetsk og Luhansk.

– De står jo ganske alene, som vi hørte, om den virkelighetsforståelsen. Det var jo tilnærmet enighet blant medlemmene at det er Russland som har brutt internasjonal lov og FN-pakten med å ta det skrittet som de nå har gjort, sier Juul.

Russlands vetorett

Russland er ett av fem permanente medlemmer av Sikkerhetsrådet sammen med USA, Storbritannia, Frankrike og Kina. Disse landene har vetorett og kan blokkere enhver resolusjon som tas opp i Rådet.

Dermed kommer ikke Sikkerhetsrådet til å fordømme Russlands handlinger eller innføre FN-sanksjoner.

Likevel mener Juul at møtet var viktig for å vise Russland at Norge og andre land tar sterk avstand fra deres handlinger.

– Jeg er ganske trygg på at det er veldig viktig for Russland at de får denne beskjeden fra SIkkerhetsrådet. Det ligger ikke noe resolusjon her som kan vetoes. Dette var et møte der alle fikk utrykk for sine synspunkter. Og det tror jeg de merker seg i Moskva, sier Juul.

– Hva skjer videre nå?

– Det er vanskelig å forutse. Dette var i hvert fall en viktig markering ovenfor det som skjedde i dag, og en klar advarsel fra det internasjonale samfunnet om at ytterligere opptrapping er totalt uakseptabelt, sier Juul.