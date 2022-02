Ukrainas president: – Vi er ikke redde

Ukrainas president krever klar støtte fra Vesten etter at Russland anerkjente to separatistregioner øst i landet og ga ordre om å sende styrker inn i Ukraina.

I en tale natt til tirsdag etter at han hadde snakket med ledere fra flere vestlige land, sa Volodymyr Zelenskyj at Ukraina «ikke er redd for noe eller noen».

Han kalte den russiske anerkjennelsen av de to ukrainske regionene Luhansk og Donetsk som egne land et brudd på Ukrainas suverenitet og territoriale integritet.

Mandag kveld sa Russlands president Vladimir Putin at Russland annerkjenner utbryterregionene Donets og Luhansk som uavhengige land.

Putin varslet også at Russland sender inn styrker i de to områdene øst i Ukraina, for å utføre «fredsbevarende operasjoner».

Nyhetene har ført til at FNs sikkerhetsråd skal samles til et krisemøte klokken 03 natt til tirsdag norsk tid.

