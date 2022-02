Nyhetsbyrå: Stridsvogner observert i utbryterregion

Et øyevitne har sett kolonner med militærkjøretøy i utkanten av Donetsk, hovedstaden i en av de to utbryterregionene i Øst-Ukraina, ifølge Reuters.

Vitnet så militærkolonnene som også inneholdt stridsvogner natt til tirsdag, ifølge nyhetsbyrået.

En Reuters-journalist har også observert rundt fem stridsvogner utkanten av Donetsk, og to i en annen del av byen.

Stridsvognene dukket opp bare timer etter at Putin undertegnet et dokument som anerkjente de to utbryterregionene Luhansk og Donetsk som uavhengige.

Også Al Jazeera melder natt til tirsdag at det er observert russiske militærkjøretøy i Øst-Ukraina. TV-kanalen viser bilder av det som angivelig skal være russiske kjøretøy.

De siste dagene har det ifølge Reuters ikke blitt observert militærkjøretøy i gatene.