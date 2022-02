Støre om situasjonen i Ukraina: – Det vil komme reaksjoner på dette

Statsminister Jonas Gahr Støre kommenterer for første gang Russlands anerkjennelse av Donetsk og Luhansk som uavhengige områder.

– Det som har skjedd er en svært alvorlig opptrapping. Det er et klart brudd på folkeretten. Det fordømmer Norge, sier Støre til TV 2 mandag kveld.

Han omtaler Russlands handlinger som «uakseptable», og etterlyser økt internasjonalt samhold i tiden som kommer.

– Her er det viktig at Europa står samlet. Det vil komme reaksjoner på dette overfor Russland, om det er i form av sanksjoner og andre politiske reaksjoner, understreker statsministeren.

– Hvilke sanksjoner er det snakk om?

– Det vil være diskusjoner mellom EU-landene om hvordan reaksjoner skal innrettes. Men det må sendes et glassklart signal, at det å gå løs på et annet land på denne måten og stykke det opp gjennom såkalt anerkjennelse av såkalte utbryterrepublikker, det kan ikke Europa akseptere sier Støre.

Statsministeren skulle etter planen møte sin svenske kollega Magdalena Andersson tirsdag. På grunn av situasjonen i Ukraina, blir dette møtet avlyst.

Statsminister Jonas Gahr Støre ble oppdatert på situasjonen på Gardermoen Lufthavn mandag kveld. Foto: Daniel Sannum Lauten

– Aggressiv tone

Etter Russlands anerkjennelse av Donetsk og Luhansk, frykter mange nå at man er nærmere krig i Europa. Støre sier anerkjennelsen gjør en diplomatisk vei enda mer utfordrende.

– Det er klart at den militære situasjonen når dette helt åpenbart gjør de diplomatiske anstrengelsene så vanskelige. Det har vært mange forsøk de siste dagene fra flere, for å få i gang samtaler, den såkalte Minsk-prosessen som handler om denne delen av Ukraina, blir jo lagt død gjennom dette tiltaket, sier Støre.

I en lang, TV-sendt tale til det russiske folk, snakket Vladimir Putin om situasjonen i Ukraina, så vel som de russiske røttene til landet. Her sa han blant annet at Russland hadde skapt Ukraina, og at landet var en viktig del av Russlands historie.

– Innholdet i den talen Vladimir Putin holdt, er urovekkende. Men her må vi opptre med klokskap og tenke gjennom situasjonen. Det er store russiske styrker på grensen til Ukraina, og det er en veldig aggressiv tone i den talen Putin holdt i kveld, sier Støre.

Statsministeren utelukker at det er aktuelt å sende norske styrker til Ukraina.

– De er ikke medlem av Nato. Dette utløser ikke den en for alle, alle for en-garantien som ligger i Nato-medlemskapet, men samtidig er det viktig å reagere i Europa hvis det tas i bruk makt mot andre land. Vi må reagere politisk og jeg mener økonomisk på det som skjedde i kveld, på en så folkerettsstridig handling, og skulle det komme militære tiltak må vi advare mot det, og det vil selvfølgelig også bli møtt med sterke reaksjoner, forteller Støre.

Huitfeldt fordømmer

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har tidligere mandag fordømt Russlands anerkjennelse.

– Beslutningen er nok en krenkelse av Ukrainas suverenitet, sier hun i en uttalelse til NTB.

Huitfeldt sier videre at Norge støtter konsekvent Ukrainas selvstendighet og territorielle integritet innenfor internasjonale anerkjente grenser.

– Norge støtter et hastemøte om situasjonen i FNs sikkerhetsråd, sier hun.

Saken oppdateres!