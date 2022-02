Slagsmål på T-banestasjon i Oslo – flere involverte

– Politiet er på vei til Tøyen T-banestasjon på melding om at det er mange som slåss nede på østgående perrong, skriver Oslo politidistrikt på Twitter klokken 20.29 mandag kveld.

Ifølge politiet skal det være snakk om ti ungdommer, som løp fra stedet da politiet ankom stedet.

– Ungdommene løp i alle kanter, men vi søker i nærområdet og har gode beskrivelser av dem, sier operasjonsleder Cathrine Sylju til TV 2 i 20.40-tiden mandag.

#Oslo #OsloSentrum Politiet er på vei til Tøyen T-banestasjon på melding om at det er mange som slåss nede på østgående perrong. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 21, 2022

Per nå er det ikke meldt om noen skadde som følge av slagsmålet, men politiet ønsker å komme i kontakt med en mann og kvinne som de tror er fornærmet i saken.

Politiet meldte først at de hadde kontakt med to fornærmede i saken, men de viste seg senere å være feil personer.

– Litt av utfordringen er at vi tror at de to fornærmede har gått inn på T-banevognen og reist fra stedet. De har foreløpig ikke tatt kontakt med oss, sier Sylju.

– Vi ønsker å snakke med dem for å høre om de har blitt utsatt for noe, sier operasjonslederen videre.

Det skal ikke ha blitt sett noen våpen på perrongen, og flere vitner var raske til å varsle politiet om slagsmålet.

Hendelsen ble filmet på overvåkingsvideo på stedet, og politiet tror ifølge den at det ikke er noen som har pådratt seg alvorlige skader som følge av hendelsen.

Bakgrunnen for slagsmålet er foreløpig uvisst.