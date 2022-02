Amerikanske medier: Britney Spears har signert bokavtale

Popsanger Britney Spears har signert en bokavtale med selskapet Simon & Schuster og skal gi ut sin egen bok.

Det melder flere amerikanske medier.

Budkrig førte til millionavtale

I boka skal artisten fortelle hele sin historie om karrieren, livet og familien hennes.

Page Six skriver at det var en budkrig blant ulike forlag som ønsket å lande en avtale med 40-åringen.

Britney-saken kjapt forklart

Nå skal popartisten ha landet en av de største avtalene gjennom tidene etter at rettighetene til boka havnet på 15 millioner dollar. Dette tilsvarer cirka 135 millioner norske kroner.

Tidligere har blant annet USAs tidligere president landet en bokavtale tilsvarende i pris som Britney Spears sin bok. Han fikk også en avtale på 15 millioner dollar for boka «My Life» etter presidentvalget i 2001.

– Du lyver!

I januar i år ga 40-åringens lillesøster, Jamie Lynn Spears, ut boken sin «Things I Should Have Said.»

Her kom Jamie Lynn med flere påstander som Britney ikke var enig i. Derfor ønsker hun nå å fortelle det hun mener er sannheten.

Etter at Jamie Lynns bok kom ut raste Britney på Instagram der hun blant annet skrev:

Dette må du vite om Britney-dokumentaren

– Gratulerer bestselger. Du har nerver til å selge en bok og snakke dritt, men du lyver. Jeg skulle ønske du tok en løgndetektor-test slik at alle kan se at du lyver om meg!

Hun hevdet også i Instagram-innlegget sitt at søsteren tjente penger på henne og kalte Jamie Lynn for avskum.

PR-stunt

I et tidligere intervju med «Good Morning America» fortalte skuespiller Jamie Lynn om boken sin og forholdet med søsteren Britney.

– Jeg følte hun var som en ekstra mor, sa Jamie Lynn i intervjuet.

Lillesøsteren hevdet også å ha prøvd å hjelpe Britney ut av hennes 13 år lange vergemål. Dette var Britney totalt uenig i.

SAMMEN PÅ SCENEN: Her er Britney Spears og lillesøster Jamie Lynn Spears på scenen under Teen Choice Awards i 2002. Foto: FRED PROUSER

Britney var også uenig i flere av påstandene til sin søster både fra boka og under selve intervjuet.

Popstjernen selv hevdet at Jamie Lynn bare prøvde å selge bøker på hennes bekostning, og at det hele var et PR-stunt.

Britneys advokat, Mathew Rosengart, har tidligere uttalt at hun og millioner av fans ble sjokkert over å se hvordan Jamie Lynn utnyttet artisten for økonomisk vinning.

– Hun vil ikke tolerere det, og det skal hun ikke heller, skrev advokaten i et brev tidligere i år.