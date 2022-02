Dette betyr Putins anerkjennelse av Øst-Ukraina: – Veldig, veldig alvorlig

Mandag kunngjorde Russlands president Vladimir Putin at han anerkjenner de Øst-Ukrainske republikkene Donetsk og Luhansk. Områdene har lenge vært ledet av russisk-støttede styrker, som i forrige uke ba Putin om å anerkjenne områdene.

Julie Wilhelmsen er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), og har fulgt den stadig mer anspente situasjonen i Ukraina tett. Hun mener anerkjennelsen av Luhansk og Donetsk neppe var Putins fremste ønske, men kom i lys av at Minsk-avtalen ble stadig vanskeligere å gjennomføre.

Mandag signerte Vladimir Putin en anerkjennelse av Luhansk og Donetsk som uavhengige regioner. Foto: Sputnik via Kreml

– Etter de mange kravene Russland lanserte i desember, har man i det siste forsøkt å presse frem Minsk-avtalen, for det tror jeg ville vært Putins foretrukne scenario. Men det har de ikke fått til, spesielt fordi USA har vært negative til avtalen. Da har Russland forsøkt flere andre pressmidler, og det å anerkjenne Luhansk og Donetsk skjønte de var mulig da Donetsk i forrige uke fremmet dette forslaget til Putin selv, sier Wilhelmsen.

Seniorforskeren mener Putins siste trekk har likhetstrekk med situasjonen i Georgia i 2008, hvor to utbryterstater ble anerkjent av Russland etter å ha ytret et ønske om å bli selvstendige.

– På samme måte får du nå et falskt folkerettslig for å invitere inn en fremmed makt. Russland kan påpeke at dette ikke er en annektering av Ukraina, men en anerkjennelse av små utbryterstater. Nå får Luhansk og Donetsk rett til å be Russland om militær hjelp, og vipps så kan Russland flytte styrker inn i Ukraina, sier Wilhelmsen, som understreker at situasjon er alvorlig.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI sier situasjonen er alvorlig for Ukraina. Foto: Heiko Junge/NTB

Krim 2.0

– For Ukraina er det veldig, veldig alvorlig, fordi de nå potensielt mister territoriet sitt. Dersom man sammenlikner med situasjonen i Georgia, så er dette enda mer alvorlig. I Georgia hadde man en ikke-russisk befolkning, mens disse utbryterrepublikkene i Ukraina i stor grad er russisktalende. Så det er klart dette er alvorlig for Kiev, sier Wilhelmsen.

Forskeren sier Russland og Putin nå tegner opp de europeiske grensene på nytt, og får støtte fra støtte fra Geir Ulfstein, professor i folkerett ved UiO.

– Dette er en klar forverring folkerettslig sett. Putins annektering av Krim var brudd på folkeretten, og også militær innblanding i disse to områdene er brudd på folkeretten i seg selv, slår Ulfstein fast.

Han mener situasjonen i Donetsk og Luhansk kan komme til å ende opp som på Krim-halvøya, som har vært kontrollert av russiske separatister siden 2014.

– Et nærliggende scenario er at vi får Krim versjon 2.0. Neste trekk er at disse såkalte republikkene blir del av Russland, sier professor Holtsmark.

Russiske styrker har den siste tiden mobilisert på Krim-halvøya. Professor Geir Ulfstein mener situasjonen i Donetsk og Luhansk nå kan komme til å gjenspeile den på Krim. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES via AP

Høyt spill

Wilhelmsen i Nupi understreker at anerkjennelsen er et høyt og kalkulert spill fra Putin og Kreml.

– Dette sier noe om hvor stor risiko Russland er villig til å ta for å unngå at Ukraina ikke blir medlem av Nato. Samtidig sier det også noe om at Kreml regner med at vestlige stater, i det minste militært, ikke kommer til å gjøre noe for å endre på dette, mener seniorforsker Wilhelmsen.

Seniorforskeren mener enhver mulighet om å gjennomføre Minsk-avtalen, nå vil være umulig å gjennomføre. Sammen med anerkjennelsen av Luhansk og Donetsk, er det dårlig nytt for Ukraina.

– Nå er Minsk-avtalen død, den er ikke lenger noe alternativ. Det hadde vært en bedre situasjon for Ukraina, for man ville beholdt grensen sin og territoriet sitt. Anerkjennelsen er spesielt problematisk, fordi det fremstår som mindre dramatisk. Da blir ikke Nato-landene forpliktet til å forsvare Ukraina med våpen, noe som ville vært annerledes om Russland gikk til en større invasjon.

Sanksjoner fra helvete

Wilhelmsen er forsiktig med å spå hvordan dette vil påvirke konflikten videre, men er tydelig på at det er Ukraina som kommer tapende ut.

– Dette skjer på en snikende, stille måte, akkurat som med Krim, som ikke kommer til å utløse noen militær reaksjon. Det som er det store spørsmålet nå, og som vi enda ikke vet, er hvorvidt dette utløser det som har blitt omtalt som «sanksjonene fra helvete» fra Vesten mot Russland, sier Wilhelmsen.

Hun påpeker at både EU og USA bevisst har valgt å skille mellom konsekvensene av en russisk invasjon av Ukraina, og konsekvensene av en russisk anerkjennelse av ukrainske områder, slik vi ser nå.

– Det er det store spørsmålet her, for en omfattende sanksjonspakke vil ramme russisk økonomi hardt. Det sier også hvor mye Russland og Putin er villige til å risikere nå. Men disse såkalte sanksjonene fra helvete er knyttet opp mot en invasjon, og det er enda ikke uttalt hvilke sanksjoner som vil utløses ved en anerkjennelse, avslutter Wilhelmsen.