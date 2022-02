Ajax betaler millionbeløp til Nouris familie

Nouri fikk hjertestans under en treningskamp mot Werder Bremen i juli for snart fem år siden. I etterkant har Ajax vedkjent at stortalentet ikke fikk adekvat medisinsk oppfølging i etterkant av episoden, og klubben har påtatt seg ansvaret for dette.

Nå utbetaler Ajax et stort millionbeløp til Nouris familie. Den tidligere spilleren har en permanent hjerneskade og vil trenge daglig oppfølging resten av livet.

– Det er bra at en avtale er oppnådd, slik at vi kan avslutte denne saken. Vi innser alle at lidelsene ikke er over for Abdelhak og hans kjære. Det forblir en veldig trist situasjon, og det er slik vi føler det i Ajax også, sier den nederlandske klubbens toppsjef Edwin van der Sar.

– Vi setter stor pris på måten Abdelhaks familie tar seg av ham dag og natt med mye kjærlighet, fortsetter Ajax-lederen.

I 2018 gikk Ajax med på å betale for Nouris behandling livet ut.

– Denne sommeren er det fem år siden Abdelhak ble rammet av en forferdelig skjebne. De siste årene har vært dominert av å vise omsorg for ham, sier Nouris far Mohammed i en uttalelse formidlet av Ajax.

– Det er bra at diskusjonene rundt ansvar og konsekvenser nå hører fortiden til, og at vi sammen kan se fremover, tilføyer han.

