Johnson: De siste koronarestriksjonene i England fjernes

Storbritannias statsminister Boris Johnson vil fjerne alle koronatiltak i England og legger mandag fram en plan for hvordan britene skal leve med viruset.

Ifølge Johnson er immuniteten i befolkningen høy og antallet koronarelaterte dødsfall lavt, og derfor kan restriksjonene fjernes nå, skriver BBC.

Fra og med torsdag denne uken blir det ikke lenger pålagt å isolere seg ved koronasmitte. Fra 1. april blir det også en slutt på gratis koronatesting, med et unntak for eldre og spesielt sårbare.

FJERNER TILTAK: England opphever alle koronarestriksjoner torsdag denne uken. Her fra London Bridge Station i London. Foto: Dominic Lipinski / PA / NTB

Ifølge planen får lokale myndigheter ansvaret for å håndtere fremtidige smitteutbrudd.

Statsministeren talte i Parlamentet mandag for å legge fram strategiplanen «Å leve med covid». Det skjer samtidig som dronning Elizabeth har testet positivt for korona.

Store kostnader

I parlamentet la Johnson vekt på at kostnadene ved koronavaksinering og testing har vært skyhøye. Testingen har kostet 15,7 milliarder pund, nesten 192 milliarder kroner.

DYRT: Statsminister Boris Johnson sa i parlamentet at koronavaksinering og testing har kostet britene nesten 192 milliarder kroner så langt. Illustrasjonsfoto. Foto: Jessica Taylor / AFP / NTB

Han sa også at restriksjonene har lagt en tung bør på den britiske økonomien, samfunnet og folks mentale helse.

– Nå trenger vi ikke betale den høye prisen lenger, sa Johnson til de folkevalgte.

Opphevingen av koronarestriksjonene gjelder bare for England. Skottland, Wales og Nord-Irland har gjennom pandemien bestemt sine egne restriksjoner.

FJERNER TILTAK: Statsminister Boris Johnson har kunngjort at koronarestriksjonene i England skal oppheves. Foto: Matt Dunham / AP / NTB

Stolt

– I dag er vi stolte av å kunne markere slutten på den vanskeligste tiden landet har vært gjennom i nyere historie, sa Johnson i en uttalelse fra Downing Street mandag morgen.

KLAR TALE: Statsminister Boris Johnson la fram sin strategiplan for å "leve med Covid" i det britiske parlamentet mandag. Foto: Toby Melville / Reuters / NTB

Han poengterte at pandemien ikke er over, men at vaksinesituasjonen gjør det mulig å gå tilbake til en normal hverdag.

Samtidig anklager opposisjonspolitikere statsministeren for å forsøke å distrahere folk fra etterforskningen rundt ham selv. London-politiet etterforsker for tiden tolv fester som skal ha blitt holdt i Downing Street mens landet var koronastengt.

– Distraksjon

– I et forsøk på å distrahere folk fra at politiet banker på døra hans, har han erklært seier før krigen er over, sier helsepolitisk talsperson Jonathan Ashworth i opposisjonspartiet Labour.

KRITISK: Helsepolitisk talsperson Jonathan Ashworth i opposisjonspartiet Labour går hardt ut mot Johnson. Han hevder statsministeren prøver å distrahere folk fra sine egne brudd på koronareglene. Foto: Matt Crossick / PA / NTB

Johnson får også kritikk fra David Nabarro i Verdens helseorganisasjon (WHO). Nabarro kaller det meget uklokt å fjerne kravet om selvisolering ved påvist smitte.

– Jeg frykter at Storbritannia velger en linje som går imot folkehelsen, og at andre land følger etter dem, sier han.