Tajik får gjennomgå etter presse-kritikk: – Hun tar en Trump

Responsen har ikke latt vente på seg etter at Hadia Tajik langet ut mot Aftenposten i et Facebook-innlegg på fredag. Tajik kritiserte Aftenpostens metoder og skrev at hun følte seg presset til å kommentere sin egen sikkerhetssituasjon. Ap-nestlederen henviste til en foreløpig upublisert Aftenposten-artikkel, og omtalte saken som en «presseskandale». Artikkelen ble publisert mandag ettermiddag.

Mens Tajik får bred støtte av sine partifeller i kommentarfeltet på Facebook, er det langt fra alle som er like begeistret over politikerens utblåsning.

– Hadia Tajik tar på seg både redaktørhatt og politisk kommentatorhatt, samtidig som hun sitter øverst på toppen av norsk politikk. Hun gjør noe vi ikke har sett eksempel på så mange ganger tidligere, og kanskje ikke fra en så mektig politiker noen gang, sier Emil Andre Erstad.

Hadia Tajik anklages for å skifte fokuset vekk fra VGs pendleravsløringer. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Stakkarslig og liten

Erstad er kommentator i Vårt Land, og kaller kritikken fra Tajik «oppsiktsvekkende og skadelig».

– Jeg tror det er skadelig for tilliten til både politikere og media fra folk der ute, når en statsråd begynner å bruke ord som «presseskandale» og «uredelige journalistiske metoder». En politiker må tåle at en journalist gjør jobben sin, sier Erstad.

Samtidig som Aftenposten arbeidet med sin artikkel, forberedte også VG en sak om Ap-nestlederen. Denne ble publisert mandag morgen, og avslører at Hadia Tajik fikk tilgang på en skattefri pendlerbolig, til tross for at hun aldri bodde i leiligheten i Rogaland som ga henne skattefritak. Erik Stephansen, politisk redaktør i Nettavisen, mener Tajiks utblåsning mot Aftenposten har en klar sammenheng med VGs avsløringer.

– Det hun får til her gjennom Facebook-innlegget sitt er å fremstille seg selv som et medieoffer, det er veldig godt gjort. Hun spiller for å få sympati og det er mange som går på den. Det er et velkjent PR-triks for å ta kontroll på saken hun vet vil komme, sier Stephansen.

Han påpeker at Tajik flere ganger har blitt kåret til Norges mektigste kvinne, men at hun i denne saken likevel fremstiller seg som et offer.

– Hun vet det kommer en Aftenposten-sak, hun vet det kommer en VG-sak, så tar hun kontroll og legger ut dette innlegget med masse følelser og masse sympati. Hun fremstiller seg selv som stakkarslig og liten, mens det er pressen som er den store stygge ulven. Det vet vi jo er et svært skjevt bilde i denne saken, mener Stephansen.

Sammenliknes med Trump

Den politiske redaktøren sammenlikner Tajiks Facebook-strategi med en annen, mektig politiker med «T» i etternavnet.

– Det hun gjør, er at hun tar en Trump. Han visste medier ville skrive negativt om ham, så han gikk ut på sosiale medier og tok styringer selv ved å skrive «fake news» og så videre, mener Stephansen. Han er derimot skeptisk til om innlegget vil fungere.

Donald Trump er ikke fremmed for å kritisere pressen gjennom sosiale medier. Foto: Robyn Beck/AFP

– Det er et klassisk eksempel på forsøk på røykteppe, og jeg tror ærlig talt ikke hun får så stor sympati når alt dette kommer frem, mener Stephansen.

Også Erstad i Vårt Land mener timingen på Tajiks pressekritikk er påfallende, og sier VGs avsløringer gjør Facebook-innlegget enda mer kritikkverdig.

– Hun var sannsynligvis klar over at VG var i ferd med å lage en sak, og da fremstår strategien hennes i et enda verre lys. Da fremstår det som et røykteppe for å skaffe fokus på seg selv, fremfor fokus på saken, konkluderer Erstad.