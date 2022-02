Nekter for å ha brutt pendlerreglene

Det stormer rundt arbeids- og inkluderngsminister Hadia Tajik, etter to artikler produsert av henholdsvis VG og Aftenposten. I VGs artikkel, som ble publisert mandag, fremgår det at Tajik søkte om pendlerbolig da hun begynte som politisk rådgiver, 1. desember 2006. Ettersom Tajik ikke hadde utgifter knyttet til andre boliger, fikk hun beskjed om at hun ville måtte skatte av pendlerboligen.

Seks dager senere leverte hun inn en ny søknad. Denne gang slo hun fast at hun hadde boligutgifter i hjemfylket Rogaland, og leverte en leiekontrakt datert 30. november 2006 – før den opprinnelige søknaden ble sendt inn. Dermed slapp hun å betale skatt for pendlerboligen, som hun hadde i tre år. Overfor VG erkjenner derimot Tajik at hun aldri bodde i den aktuelle leieboligen, men heller betalte for å bo hos sine foreldre.

– Dette er en sak som ligger 15 år tilbake i tid. Jeg hadde akkurat blitt politisk rådgiver som 23-åring, og det var veldig mange praktiske ting som måtte ordnes på kort tid. Jeg brukte rett og slett noen dager på å områ meg på hvordan jeg ville at livet mitt skulle være, sier Tajik til TV 2.

– Reelle boligutgifter

Ap-politikeren benekter at hun gikk inn for å slippe unna å betale skatt av pendlerboligen.

– Det som er viktig å vite er at jeg har hatt reelle boligutgifter i Rogaland i hele denne perioden, og fulgt det ordinære regelverket for pendlerboliger. Men det er klart dokumentasjonen burde vært bedre, sier Tajik.

Statsråden vedgikk overfor VG at saken fremsto som «uryddig», og gjentar det samme til TV 2.

– Det jeg mener med det, er at når man bare ser i arkivet, så kan man få feil inntrykk av hvordan ting faktisk var, og det må jeg ta ansvar for selv, sier Tajik.

Hadia Tajik omtalte saken som en presseskandale på sin Facebook-side fredag. Den kritikken står hun fortsatt ved. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Presseskandale

Det som har fått minst like mye oppmerksomhet som VGs avsløringer, er en Aftenposten-artikkel om Tajik, som ikke ble publisert før mandag kveld. Ap-politikeren reagerer kraftig på hvordan Aftenposten har arbeidet med saken, og gikk allerede fredag kveld ut på Facebook hvor hun kritiserte avisas metoder. Altså før saken med publisert. Tajik sier at hun føler seg presset til å uttale seg om sin sikkerhetssituasjon. og omtaler saken som en «presseskandale». Da TV 2 snakket med Tajik mandag ettermiddag, var saken enda ikke publisert. Likevel står Tajik fast ved kritikken.

– Jeg har aldri opplevd noe liknende. Jeg har hatt mye kontakt med mange journalister som har hatt kritiske spørsmål, og mange journalister som har hatt spørsmål knyttet til min sikkerhetssituasjon. Men jeg har aldri opplevd at en reaksjon har håndtert det på en så umoden måte som det Aftenposten gjorde i den saken her, sier statsråden til TV 2.

Selv om saken enda ikke var publisert, følte Tajik at hun hadde et godt bilde av hvordan artikkelen ville komme til å se ut. Hun peker på at hun hadde fått en gjennomgang av saken og dens premisser, og hadde inntrykk av at den ville publiseres innen kort tid.

– Hvis det er sånn at de har ombestemt seg på veien, så er det nytt for meg, men sånn de la det frem for meg, så skulle de publisere om kort tid.

– Går altfor langt

Trine Eilertsen, sjefredaktør i Aftenposten, kjenner seg ikke igjen i Tajiks kritikk. Hun mener Ap-politikeren ikke har grunnlag for å gå så langt som hun gjør i Facebook-innlegget.

– Hun trekker det veldig langt. Utgangspunktet hennes er en sak som ikke er publisert enda, og hun bygger dette på kommunikasjonen vi har hatt med henne. At hun velger å gå ut på den måten, det må hun bare gjøre, men jeg synes det er litt trist at det har kommet til dette, sier Eilertsen til TV 2.

Trine Eilersten, sjefsredaktør i Aftenposten, har aldri opplevd liknende kritikk. Foto: Per Haugen / TV 2

Den erfarne redaktøren erkjenner at hun aldri har opplevd kritikk av den typen Tajik serverte på fredag, og fortsetter å servere mandag. Hun reagerer også på statsrådens bruk av ordet «presseskandale».

– Hun synes VG-saken er helt greit, men det vi har holdt på med, som ikke er publisert, det er en presseskandale. Det er et veldig sterkt ord, så jeg håper statsråden vet hva hun holder på med når hun karakteriserer normalt journalistisk arbeid som en presseskandale. Det er å gå altfor langt, understreker Eilertsen.

– De komplette amatører

På spørsmål om hvorfor Tajik velger å kritisere en upublisert Aftenposten-artikkel, men lar VG-avsløringene være, er Ap-politikeren tydelig.

– Det VG har gjort er helt ordinær, kritisk journalistikk. Selv om det fører til negativ omtale for meg, er det en sak jeg er nødt til å tåle. Det Aftenposten gjorde, var å presse meg inn i en situasjon der jeg opplevde at jeg var nødt til å gi sitater om min egen sikkerhet mot min vilje, forklarer Tajik.

TV 2 har også spurt Ap-politikeren om hun vil melde Aftenposten inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– Det får tiden vise. Jeg er mest opptatt av at jeg som politiker må tåle kritiske spørsmål, og journalister må selvfølgelig stille dem. Men jeg synes ikke det er fair å presse noen inn i en situasjon der de må fortelle om sikkerhetssituasjonen sin mot sin vilje, avslutter Tajik.

Krangelen mellom Tajik og Aftenposten virker med andre ord ikke å gå over med det første, og Eilertsen understreker at de vil jobbe videre med saken.

– Hun har skapt et inntrykk hos veldig mange mennesker der ute om hvordan denne saken ser ut, der vi fremstår som de komplette amatører. Vi må regne med at hun gjør det bevisst. Da må vi bare jobbe for å opprette et annet inntrykk, men det er klart det er veldig skadelig, konkluderer Eilersten.