Tom Hollands mor klagde til «Spider-Man»-produsenten for en pinlig detalj

GOD KVELD NORGE (TV 2): En detalj på «Spider-Man»-drakten gjorde det krevende for skuespiller Tom Holland (25) å være lenge på filmsettet. Da tok moren hans grep.

Skuespiller Tom Holland spilte «Spider-Man» for første gang allerede i 2017, og var fortsatt ganske ny i skuespiller-verdenen da.

Under et intervju med «Live With Kelly & Ryan» fortalte han nylig om en spesiell hendelse hvor hans mor blandet seg inn.

Alt moren ønsket var å gjøre forholdene bra for sønnen under hans første «Spider-Man»-innspilling, men Holland var ikke like høy i hatten da han skjønte hva moren hadde gjort.

Unngikk tissepauser

Ettersom «Spider-Man»-drakten ikke hadde noen glidelås på seg var den tettsittende drakten svært krevende å ta av og på ved toalettbesøk.

Ettersom Holland var ganske ny som skuespiller i 2017, ønsket han å imponere og ville ikke være til bry ved å ta mange pauser.

Derfor valgte han å holde seg så lenge som mulig og unngikk å gå på toalettet gjennom arbeidsdagene.

– Jeg ringte mamma og sa: «Mamma, jeg sliter ettersom jeg jobber hver dag med drakten på og kan ikke gå på toalettet,» forteller Holland i intervjuet.

Ifølge Entertainment Weekly kunne innspillingsdagene til «Spider-Man: Homecoming» fra 2017 vare opp til elleve timer, og han hadde flere jobbdager på rad.

Moren klaget

To dager senere kom filmprodusenten bort til Holland og spurte hvordan det gikk med nyrene hans.

NY FILM: Skuespiller Tom Holland (høyre) er aktuell med den nye «Spider-Man»-filmen kalt «Spider-Man: No Way home». Her sammen med skuespiller Zendaya Coleman under filmpremieren. Foto: Joel C Ryan

Skuespilleren forklarte at det gikk helt fint med nyrene, men undret seg over hvorfor produsenten stilte han et slikt spørsmål.

– Han fortalte meg: «Vel, din mor ringte oss», forteller Holland mens programlederne starter å le.

Moren, Nikki Holland, lot seg ikke stoppe for å passe på at sønnen hennes hadde det fint på jobb.

– Min mor ringte opp det største studioet i verden og sa: «Gi sønnen min toalettpauser», ler Holland.