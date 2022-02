Fikk brannskader etter laserbehandling - svaret fra klinikken sjokkerer dem

Sommeren 2020 skulle Anne-Marie Svenningsen fjerne hår på overleppa. Hun booket en time hos klinikken Laser Clinics Norway i Kristiansand.

– Jeg hadde fått laserbehandling andre steder på kroppen der tidligere, og var fornøyd med resultatet.

Men denne gangen gikk det ikke helt som forventet.

ANDREGRADSFORBRENNING: Legen Anne-Marie oppsøkte mente hun hadde fått en andregradsforbrenning etter laserbehandlingen. Foto: Anne-Marie Svenningsen/Privat

– Jeg kjente at det var vondere og det luktet mer svidd enn det det hadde gjort tidligere.

Det var først da hun våknet neste morgen at hun skjønte at behandlingen ikke hadde gått slik den pleide.

Anne-Marie hadde fått blemmer både på leppa og ved nesa.

Hun dro til det lokale legesentret. Der mente legen at hun hadde fått en andregradsforbrenning etter laserbehandlingen.

– Måtte bruke caps hele sommeren

Anne-Marie kontaktet Laser Clinics og sendte bilder av blemmene hun hadde fått i ansiktet.

– Jeg fikk beskjed om at alt kom til å bli bra raskt, så jeg trodde jo på de.

Men slik ble det ikke.

Etter en uke sprakk blemmene. Anne-Marie forteller at det kom gul væske ut av sårene hun hadde fått etter behandlingen.

– Jeg kunne jo ikke gå sånn, jeg måtte holde meg unna alt av sol og måtte bruke caps hele sommeren.

I flere uker hadde hun stygge sårskorper i ansiktet.

Laser Clinics tilbød Anne-Marie en konsultasjon slik at de kunne vurdere sårene hun hadde fått i ansiktet.

Da hun møtte opp ba hun om å få pengene tilbake for den mislykka behandlingen.

– Jeg fikk beskjed om at det ikke var mulig å få tilbake pengene, fordi sårene så ut til å gro fint.

Nå, halvannet år etter behandlingen, har Anne-Marie fortsatt arr på leppen og ved nesen.

– Det ser ut som jeg er konstant forkjølet. Selv om det ikke er veldig synlig for andre, så går det ut over selvtilliten min.

SYNLIG: Merkene er fortsatt synlige, halvannet år etter. Foto: Anne-Marie Svenningsen/privat.

– Sykt vondt

TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med flere jenter som sier de har fått sår etter behandlinger hos Laser Clinics. En av dem er Charlotte Stave Handeland.

Hun oppsøkte Laser Clinics for første gang i februar 2019, for å få hjelp til å fjerne hår på beina.

Hun var forberedt på at behandlingen kunne koste henne noen tusenlapper, men trodde det skulle bli verdt det.

VONDT: Charlotte forsto først ikke at merkene hun fikk på beina var brannsår. Foto: Charlotte Stave Handeland/privat

I juni 2020 var hun på klinikken for å gjennomføre enda en behandling hos Laser Clinics. Hun merket raskt at ikke alt var som det pleide å være.

– Denne gangen svei det mer enn det hadde gjort tidligere, og det var vondt å ha på klær etter behandlingen.

Charlotte forteller at hun først ikke skjønte at merkene hun fikk på beina etter behandlingen var brannsår.

Hun dro derfor tilbake og fikk enda en behandling i slutten av oktober samme år.

– Da var det helt sykt vondt, enda verre enn sist.

Charlotte tok igjen kontakt med klinikken, og sendte dem bilder av skadene hun hadde fått etter behandlingen.

NOVEMBER 2020: Slik så leggen til Charlotte ut etter siste behandling. Foto: Charlotte Handeland/privat

– Da fikk jeg beskjed om at dette kunne skje enkelte ganger, men at det kom til å gå bort.

ANBEFALING: Klinikken anbefaler Charlotte å skrubbe leggene. Foto: Skjermdump, Facebook Messenger.

– Svertekampanje

Eier av Laser Clinics Norway, Filipe Santos, avviser at skadene har skjedd etter behandling hos dem. Han henviser videre til sin advokat Per Danielsen.

«Generelt gjelder at alle beskyldninger mot Laser Clinics om skader og «brannskader» kan spores tilbake til villedning fra en misunnelig og dårligere kvalifisert konkurrent som sprer gal informasjon og fremsetter uriktige anklager. Jentene som står frem er også blitt villedet.»

«Etter studie av noen av bildene kan det konstateres at det er brukt annen lasertype enn den min klient bruker.»

Det skriver advokat Danielsen i en epost til TV 2 hjelper deg.

Han hevder at jentenes påstander om at de har fått brannskader etter behandling hos Laser Clinics, er en del av en svertekampanje arrangert av en konkurrerende klinikk.

TV2 hjelper deg har vært i kontakt med klinikken Danielsen hevder står bak svertekampanjen.

– Vi har ingenting med dette å gjøre. Verken Charlotte eller Anne-Marie har fått behandlinger hos oss. Laser Clinics må stå for det de gjør selv, sier lederen av den lokale klinikken på Sørlandet.

– Jeg har aldri fjernet hår med laser noe annet sted enn hos Laser Clinics, sier Anne-Marie.

Charlotte opplyser det samme.

Konfrontert med dette svarer Danielsen at dette ikke gjelder Charlotte eller Anne-Marie.



Danielsen skriver også:

«De bilder som sirkulerer viser mest sannsynlig reaksjoner på grunn av selvbruning eller bruk av solarium. Ønskes hårfjerning, er det viktig at man kommer til behandlingen med blek hud som ikke er påvirket av sol, solarium eller selvbruningskrem. Da kan det oppstå reaksjoner som sees på noen av bildene.»

Charlotte og Anne-Marie avviser at de har tatt solarium eller brukt selvbruning i tidsperioden hvor de fikk behandling på Laser Clinics.

– Jeg har ikke brukt selvbruning, eller solarium siden jeg giftet meg i 2013, sier Charlotte.

Hun legger til at hun har tatt solarium kun to ganger i livet, begge gangene før 2013.

Per Danielsen skriver også:

«Det er lett å bevise at behandlingen hos Laserklinikken ikke har ført til reaksjoner, dersom jentene er villig til å la seg avbilde nakne. De har nemlig fjernet hår på "brasiliansk" vis. Dersom de lar avbilde hårfjerningen rundt og på vagina, vil alle kunne se at det ikke finnes reaksjoner skapt av Laser Clinics på dette intimområdet. Dermed MÅ reaksjonene på andre deler av kroppene ha kommet p.g.a. selvbruning eller solarium på andre deler av kroppen, eller fordi det er brukt laser fra en konkurrent med dårligere kvalitet.»

Om Anne-Marie skriver han i tillegg:

«Anne-Marie fikk reaksjon bare på i nesen og på overleppen, mest sannsynlig p.g.a. tidligere herpesutbrudd der.»

Anne-Marie sier til TV 2 hjelper deg at hun ikke har herpesutbrudd.

Skal melde inn skader

Ifølge seksjonssjef i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Lill Tove Nilsen, kan laserbehandling føre til sår og skader i enkelte tilfeller.

– Vi vet at det kan skje skader når man fjerner hår med laser. Det kan skyldes at apparatet er stilt inn feil, eller at huden reagerer annerledes enn man har tenkt. Det bør også kunden være bevisst på når man tar en slik behandling.

MELDEPLIKT: Klinikken skal melde inn skader som føler etter laserbehandling, forklarer seksjonssjef i DSA, Lill Tove Nilsen. Foto: DSA

Ifølge strålevernforskriften skal klinikken rapportere inn til DSA hvis det skjer skader under laserbehandling.

– Klinikken har en plikt til å rapportere inn skader etter behandling, men det er ingen virksomheter som har registrert slike skader de tre siste årene, opplyser Nilsen.

Til det svarer Danielsen:

«Det har ikke skjedd noe som helst hos Laser Clinics som har gitt grunnlag for å rapportere til strålevernet. Uriktige påstander skal jo ikke rapporteres dit.»

– Det verste er ikke å bli trodd

Både Charlotte og Anne-Marie føler at det verste med hele opplevelsen er å ikke bli trodd av klinikken.

– Jeg vil bare at ikke andre unge jenter skal oppleve dette. Det er så ubehagelig å ikke bli trodd når man står der med brannsår over hele beina, sier Charlotte.

– Det har føltes veldig ydmykende, synes Anne-Marie.

Begge jentene har fremdeles merker etter behandlingene.

– Hvis huden er skadet for alltid vet jeg ikke hva jeg gjør, sier Charlotte.