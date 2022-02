Argumentet ditt henger ikke på greip, Mjøs Persen!

I en ny rapport anslår NVE at flere utenlandskabler i all hovedsak vil bli brukt til krafteksport helt frem mot 2040.

Allerede i november foreslo Fremskrittspartiet å begrense netto krafteksport til utlandet i perioder der fyllingsgraden i norske vannmagasiner er lav, slik situasjonen har vært gjennom hele 2021, og nå i starten av 2022.

Dette ville ha bedret kraftsituasjonen i Norge ved at etterspørselen og dermed prisene på kraft hadde blitt betydelig redusert for norske strømkunder.

De andre partiene må ta stilling til dette forslaget når det skal opp til behandling i Stortinget om kort tid.

De foreløpige signalene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet lover derimot ikke godt for norske strømkunder.

Henger ikke på greip

Det har nemlig vært forbausende stille fra regjeringspartiene, som kort tid etter valget gikk høyt ut på banen og lovet begrensninger i krafteksporten.

Når Fremskrittspartiet flere ganger de siste månedene har utfordret olje- og energiminister Marte Mjøs Persen på hvorfor regjeringen ikke følger opp dette, har svaret vært at det ikke er mulig å regulere eksporten på bakgrunn av høye kraftpriser.

Dette argumentet henger ikke på greip, når det i konsesjonsvilkårene til de to nye utenlandskablene til Storbritannia og Tyskland, står svart på hvitt at olje- og energidepartementet kan instruere Statnett til å gjøre endringer i avtalene av hensyn til allmenne interesser.

Regjeringen mener åpenbart ikke at en strømpriskrise uten historisk sidestykke som rammer privatøkonomien i norske husholdninger og som svekker konkurransekraften til bedriftene våre er å anse som «allmenne interesser».

Arbeiderpartiet og Senterpartiet om det.

Handlingslammelsen

Med NVEs siste anslag om at kablene i all hovedsak vil fungere som rene eksportkabler i nesten 20 år fremover, bør uansett alt ligge til rette for at regjeringen nå kommer seg ut av handlingslammelsen og begrenser krafteksporten til utlandet.

Når den politiske intensjonen bak kraftkablene har vært forsyningssikkerhet ved kraftutveksling – men der fasiten er tilnærmet ren krafteksport, er forutsetningene for avtalene snudd fullstendig på hodet.

Legger man i tillegg til at Norge på toppen av dette går mot et kraftunderskudd allerede i 2026, bør Ap og Sp nå kjenne sin besøkelsestid, og stemme for Fremskrittspartiets forslag om å begrense netto krafteksport når forslaget skal behandles i Stortinget om kort tid.

