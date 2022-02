Agenten bekrefter til TV 2: Omar Elabdellaoui gjør sensasjonelt comeback mandag

Omar Elabdellaoui (30) skal spille sin første offisielle kamp på over ett år. Han starter mot Göztepe mandag kveld, opplyser agenten.

Etter en fyrverkeriulykke på nyttårsaften i forfjor ble landslagsspilleren helt blind. Han fikk tilbake synet på sitt venstre øye og kunne etter hvert se perfekt med det, men det andre øyet ble hardt skadet, og Elabdellaoui var helt blind på sitt høyre øye i mange måneder.

Høyrebacken har fortalt at han måtte få stamceller fra sin søster for å reparere sitt høyre øyelokk, og beskrevet dette som «den viktigste årsaken til at jeg kan se på det høyre øyet igjen».

De siste månedene har Elabdellaoui vært i intensiv trening. I slutten av januar meldte NRK at 30-åringen var spilleklar. Nå kan TV 2 avsløre at comebacket finner sted mandag kveld.

Galatasaray møter Göztepe i den tyrkiske ligaen klokken 18.00. De stiller med Elabdellaoui fra start, opplyser hans agent Mikail Adampour.

– Jeg kan bekrefte det, sier han til TV 2.

Galatasaray har nå bekreftet på sin Twitter-konto at Elabdellaoui starter kampen.

– Han har vært enestående på trening. Dette comebacket er ulikt noe som helst annet i norsk fotballhistorie på dette nivået, sier Adampour og legger til:

– Det er helt fantastisk. Han har vært helproff gjennom hele prosessen.

Elabdellaouis forrige kamp var mot Trabzonspor den 26. desember 2020, fem dager før den dramatiske ulykken.

De siste dagene har Elabdellaoui publisert flere treningsbilder på sin Instagram-profil. For halvannen uke siden takket han legen Edward Holland med en følelsesladet tekst der han blant annet skrev «hvordan takker du virkelig en mann som har hjulpet deg med å få synet tilbake?»