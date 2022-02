Klæbo: – Anser dette som en av de verste plassene på jorden

Mandag ettermiddag landet skistjernen og en rekke andre OL-utøvere på Gardermoen.

Til tross for at Norge har fjernet det meste av koronarestriksjoner mens 25-åringen har vært på reise, vil han fortsette å leve etter et strengt smittevernregime.

Nå venter en lang biltur hjem til Trondheim.

– Det er rett og slett fordi jeg anser den plassen her som en av de verste på jorden med tanke på smitte, sier Klæbo med et glimt i øyet til pressen på Gardermoen.

– Jeg har fortsatt en del å kjempe om i verdenscupen. Det er kjedelig å stå her med munnbind og fortsatt være nøye, men det er én reise til Lahti om to dager som blir viktig. Så har vi charterfly hjem, og da er det Drammen, Kollen og Falun, som blir bilturer. Da er man litt tryggere, poengterer han.

MEDALJEFANGSTEN: Her poserer Johannes Høsflot Klæbo med medaljene han tok i Beijing. Foto: Fredrik Varfjell

Klæbo vant Tour de Ski tidligere i vinter og har et jerngrep om sammenlagtseieren i verdenscupen.

Han er 368 poeng foran OL-kongen Aleksandr Bolsjunov.

Nå venter en siste kraftanstrengelse. Så skal Klæbo kaste munnbindet.

– Vi får prøve å holde oss friske i tre uker til. Så er i hvert fall jeg ferdig med munnbindet og det som er, slår skistjernen fast.

Klæbo kommer hjem med to gull fra sprintøvelsene, sølv fra stafetten og bronse fra 15-kilometeren. Sett bort ifra suksessen i sporet, har ikke OL-opplevelsen vært den helt store.

– Det har vært greit. Jeg har stort sett vært på rommet, i matsalen og på stadion. Jeg har stort sett holdt meg for meg selv. Man kommer inn i en boble med mye smitte rundt oss, og det har handlet om å være forsiktig.

TILBAKE: Johannes Høsflot Klæbo tok av seg munnbindet i noen sekunder for kamera. Foto: Javad Parsa

– Man har bare holdt seg mye for seg selv, og det blir kanskje ikke samme opplevelse som man hadde i Pyeongchang, hvor vi ikke hadde covid. Samtidig hadde man gode opplevelser her òg, og absolutt noe man tar med seg resten av livet, understreker han.

Therese Johaug tok tre av tre mulige distansegull under lekene. Nå gleder 33-åringen seg til noen rolige dager.

– Det har vært en fantastisk reise. Men den største dagen er nesten i dag, da jeg landet på norsk jord igjen. Det skal bli godt å komme hjem, sier Johaug og smiler bak munnbindet.