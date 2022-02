Lavrov og Blinken møtes torsdag i Genève

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at han skal ha et nytt møte med USAs utenriksminister Antony Blinken i Genève torsdag.

I en telefonsamtale søndag ettermiddag skal Frankrikes president Emmanuel Macron og Russlands president Vladimir Putin ha blitt enige om å fortsette forsøk på å løse Ukraina-krisen. Et toppmøte mellom Putin og USAs president Joe Biden ble antydet.

Muligheten for et slikt toppmøte antas å bli et tema for de planlagte samtalene mellom Lavrov og Blinken.

Lavrov skal også til Paris fredag, opplyser den franske regjeringen. Der skal han møte sin franske kollega Jean-Yves Le Drian, og de skal sammen legge grunnlaget for toppmøtet mellom Putin og Biden, melder det franske utenriksdepartementet.