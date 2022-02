Huitfeldt: – Presidenten forsikrer at dødsdommen ikke vil bli fullbyrdet

Norske Saad Jidre Hayd, som ble dømt til døden i Somaliland i 2020, fikk ikke medhold i ankesaken i Somalilands høyesterett.

– Norge tar på det skarpeste avstand fra bruk av dødsstraff. Dette er en sak vi har fulgt veldig nøye både politisk og diplomatisk, sier Anniken Huitfeldt til TV 2.

Har snakket med presidenten

Hun forteller at hun mandag har hatt samtaler med presidenten i Somaliland.

– Han forsikret meg om at denne dødsstraffen ikke vil bli fullbyrdet, sier Huitfeldt.

De to har også avtalt å holde videre kontakt, da dette er en sak Norge kommer til å følge tett opp.

– Det gjenstår å se hva presidenten gjør for å få gjennomført dette, sier utenriksministeren.

Hayds sønn, Rashid Yusef håper at press på myndighetene i Somaliland kan være redningen for faren.

– Håpet er å legge mer press på staten der og å få sprayen analysert. De sier det er gift uten å ha tatt analyser eller noen ting, og alt vi leverer av dokumentasjon, blir avvist, uttalte Yusef til TV 2.

– Jobbes i alle kanaler

Huitfeldt kan ikke love familien en rask løsning, men sier at de jobbes med saken i alle kanaler.

– Jeg vil fortelle familien at vi gjør alt vi kan både gjennom politiske og diplomatiske kanaler. Norge tar avstand fra dødsstraff og gjør alt vi kan for at det ikke skal skje, sier hun.

– Hvorfor har man ikke klart å finne en løsning?

– Det er krevende saker. Vi har sett fra andre saker at landets myndigheter ønsker en at rettsprosessen går sin vanlige gang i forkant og at etter at dommen har falt er det mulig å appellere til politiske myndigheter, sier Huitfeldt.

Advokat Farid Bouras Foto: TV 2

Jider Hayds advokat, Farid Bouras, mener også diplomati på høyeste nivå er eneste håp.

Bouras sier neste steg i prosessen å søke presidenten om benådning.

Dømt etter bruk av forsvarsspray

Nordmannen Saad Jider Hayd er dømt til døden i to rettsinstanser i Somaliland. Mandag kom svaret på den siste sjansen hans for frifinnelse.

Dødsstraffen fastholdes, og Saad er dømt til døden av høyesterett.

Hayd, som har bodd over 40 år i Norge, var på ferie da han havnet i et basketak med en annen mann sent en kveld i april i 2020.

Hayd hevder at han sprayet den andre mannen med en forsvarsspray, men at mannen var i live da de to gikk hver til sitt. Dagen etter ble 55-åringen vekket av at politiet kom og sa at han hadde forgiftet og drept den andre mannen.

Ifølge Hayds sønn, Rashid Yusef, har Utenriksdepartementet deltatt i ett av de tre rettsmøtene som har vært gjennomført.