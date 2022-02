Tuchel med klar beskjed: – Dette er ikke en tid for å le av eller vitse om Lukaku

Se Chelsea-Lille på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra kl. 20.00.

– Hva kan jeg gjøre. Jeg vet ikke. Vi må bare håndtere det. Noen ganger blir ikke spisser like involvert om de sliter med selvtillit eller det å finne rommene mot et bra defensivt lag. Det er selvfølgelig ikke det vi eller Romelu (Lukaku journ.anm) vil. Dette er ikke en tid for å le eller vitse om Lukaku. Han er i søkelyset og vi vil beskytte han som vår spiller.

Det svarer Thomas Tuchel på spørsmål om at Chelseas angriper kun hadde syv berøringer på ballen i forrige ligakamp mot Crystal Palace.

Den belgiske spissen kom til Chelsea fra Inter i fjor sommer. Spissen leverte 23 og 24 mål på to sesongen for det italienske laget. I sesongen hvor han scoret 24 mål leverte han også ti målgivende pasninger som gjorde at han endte opp med solide 34 målpoeng på 36 kamper.

Men siden overgangen til Chelsea har scoringsformen dalet. På 17 kamper i Premier League denne sesongen har spissen kun funnet veien til nettmaskene fem ganger.

Tuchel fikk også spørsmål om skadefraværene til både Reece James og Ben Chilwell kan være en årsak til at målproduksjonen ikke har vært på topp.

– Hver spillestil endres med skader på nøkkelspillere. Vi spiller mange kamper med vingbacker og to av de viktigste i de rollene ble skadet mens de var på sitt beste. De hadde stor påvirkning offensivt og defensivt på kampene våre. Selvsagt endres det når de er ute. I den formasjonen vi spiller så er vingbackene veldig viktige.

Thomas Tuchel er viden kjent som en trener med fokus på defensiv struktur. Et spørsmål tyskeren fikk var om det kunne være en konsekvens for spissene i hans system. Timo Werner og Romelu Lukaku ble trukket frem som eksempler på spisser som kom fra å ha scoret mye før de signerte for Tuchels lag.

– Kanskje. Det er en historie i Chelsea også med spisser som ikke klarer å levere et ønsket antall mål, så det er ikke det enkleste stedet i verden for en spiss. Jeg vet ikke hvorfor det er slik. I mine øyne er Chelsea et fysisk, sterkt defensivt lag. Vi krever mye av spissene våre i det defensive arbeidet og det krever en fysisk sterk gruppe som må tørre å stå i det. Det er kanskje en del av bildet, sier han og legger til:

– Vi har spilt kamper hvor vi har skapt flere sjanser, men slitt å omgjøre de. Nå er vi inne i en fase hvor vi sliter å skape mange store sjanser for spissene våre. Men det er også naturlig i en lang sesong. Vi er godt klart over situasjonen, men fotballen er kompleks.

Han opplyste også om at César Azpilicueta trente med laget søndag og virker å være klar for kamp mot Lille tirsdag kveld. Mason Mount hadde ifølge Tuchel en god individuell økt på søndag. Han hadde troen på at midtbanespilleren ville trene med laget tirsdag og at han kunne bli klar til å være i en kamptropp mot Lille.

