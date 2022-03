Kvinner forteller om skrekkopplevelser på fødeavdelingene – frykter det skal bli enda verre

Flere norske kvinner forteller at de føler seg presset ut av fødeavdelingene, lenge før de er klare for det.

I 2021 oppsto organisasjonen «Barselopprøret» i Norge. Organisasjonen mener fødetilbudet i dag er langt fra godt nok, og jobber derfor for å skape en endring.

På hjemmesiden har de også samlet flere titalls historier fra norske kvinner som forteller om dramatiske fødsler og manglende oppfølging.

Mange av de skriver også at de ble sendt hjem fra fødeavdelingen lenge før de egentlig var klar for det.

«Jeg gråt, og ville være der lengre»

«Så kom dagen (litt over 2 døgn etter operasjonen) hvor vi skulle sendes hjem. Jeg gråt og ville være der lenger – jeg var ikke klar for å reise. Dette var i januar, så det var mye ledig på barselhotellet og sånn sett trengte vi ikke å gi fra oss rommet til noen andre. Vi fikk allikevel beskjed om at vi måtte dra», skriver en av kvinnene i et anonymt innlegg på nettsiden.

Kvinnen forteller at hun knapt nok kunne bevege seg på grunn av smertene etter keisersnittet, og forteller det var smertefullt å måtte drasse med seg barn, bilstol og bagasje ned til parkeringsplassen.

«Å sette seg inn i bilen var forferdelig vondt og med en baby som viste ubehag og gråt hele veien hjem, ble det en traumatisk opplevelse», skriver kvinnen.

Historien til kvinnen fra Oslo er ikke unik. Og nå har barselopprøret levert ti krav til helseministeren for en bedre fødselsomsorg.

For fagmiljøene frykter at situasjonen kan bli enda verre.

Kutter sengeplasser

Plasser på barselavdelinger er allerede en mangelvare, og på flere av de nye sykehusene som bygges i Norge i dag, vil det være enda færre plasser.

Når første del av det nye sykehuset i Stavanger skal stå klart i 2024 går de fra 44 til 42 plasser på barselavdelingen.

I Bergen går man fra 42 til 31 barselplasser når det nye barne- og ungdomssykehuset står klart i 2023.

KUTTER PLASSER: Ved flere nye norske sykehus kuttes det i antall barselplasser. Og når Ullevål sykehus legges ned, forsvinner også ABC-klinikken. Foto: Mina Maria Rise / TV 2

Avdelingssjef på kvinneklinikken ved sykehuset i Stavanger, Marit Halonen Christiansen, sier til TV 2 at det er framskrivninger på befolkningstall som gjør at tallet på rom reduseres.

– Hvilke endringer det vil føre til for kvinnene er vanskelig å si. Vi jobber med å lage en best mulig barselomsorg. Det at kvinnene får enerom heller enn å måtte dele rom, gjør at de i større grad kan ha med seg partner, som er en bedring, sier avdelingssjefen.

– At det blir færre senger må vi prøve å kompensere for på andre måter, det er ikke sikkert at dette vil føre til en dårligere tjeneste, sier hun videre.

Advarer sterkt

Som en konsekvens av at det blir færre plasser, frykter derimot fagmiljøene det vil bety at nybakte foreldre må belage seg på en langt tidligere hjemreise.

– Som jordmødre vil vi advare mot å sende folk hjem under 24 timer etter fødsel. Det er ikke forankret faglig i barselretningslinjene, som sier at mor skal være til amming er etablert og mor er klar for hjemreise, sier leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup, til TV 2.

– Alarmerende

Schjeldrup viser til undersøkelser fra Rikshospitalet i 2021 som forteller at et fåtall kvinner ønsker å reise tidlig hjem etter fødsel.

– 12 prosent velger selv å reise hjem innen 24 timer. Kun friske mødre med barn født til termin får muligheten, sier hun.

Schjelderup understreker også at kortere liggetid blant annet blir assosiert med økning i fødselsdepresjoner. Det kommer frem i en undersøkelse som ble publisert hos Tidsskriftet fra 2021.

– Det synes vi er alarmerende, sier hun.

– Ikke ressurser

Lederen i Jordmorforbundet er klar på at dette utelukkende handler om innsparingskrav, men at konsekvensene av dette vil gi mange foreldre en dårligere start på foreldrelivet.

BEKYMRET: Leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup er bekymret for den fremtidige barselomsorgen. Foto: Jordmorforbundet

– Vi vet at under halvparten av de som har født, får hjemmebesøk av jordmor. Det skal de ha mellom 1-3 døgn etter fødsel, men dette er det ikke ressurser til i den kommunale jordmortjenesten, advarer Schjelderup.

Allerede i 2014 konkluderte Helsedirektoratet med at barselomsorgen i Norge er i endring.

Hva som regnes som et kort opphold er ikke definert, og kan variere mellom de ulike helseforetakene.

«Men det er grunn til å tro at ambulant fødsel vil bli vanligere når det gjelder friske kvinner som føder friske barn til termin. Hjemreise planlegges i løpet av 4-24 timer etter fødselen», skriver Helsedirektorater i sin veileder.

VANLIGERE: Helsedirektoratet mener såkalt ambulant fødsel, eller normal fødsel, blir vanligere, og at det åpner for at flere kan reise tidlig hjem fra sykehuset. Foto: Mina Maria Rise / TV 2

Til tross for at Helsedirektoratet skriver at hjemreise planlegges mellom 4-24 timer etter fødsel, er ikke dette noe de anbefaler.

Det advares videre i veilederen om en for tidlig hjemreise dersom den enkelte kommune ikke har organisert en tilstrekkelig oppfølging.

– Ikke for alle

Politisk leder i Jordmorforeningen, Kari Aarø, reagerer også sterkt på endringene som trolig vil komme.

– Å reise tidlig hjem passer for noen, men ikke for alle. Hvis flere kvinner blir presset til det, så er ikke dette en god løsning, sier Aarø til TV 2.

På de to sykehusene Rikshospitalet og Ullevål i Oslo ble nybakte foreldre i snitt værende på fødeavdelingen i henholdsvis 2,47 dager og 2,64 dager i 2021.

Men i fremtiden ligger det an til at liggetiden kan bli vesentlig kortere.

– Vi frykter at det skal bli et jag om å få flere ut, og at det ikke blir frivillig, sier Aarø.

Frykter jordmødre vil slutte

Hun frykter at dette vil kunne gå ut over den faglige kvaliteten.

– Hvis det blir større press på å presse kvinner ut, og at man ikke får gjort jobben sin ordentlig på grunn av tid og plass, så vil det gå utover den faglige kvaliteten og ønske om å fortsette i jobben, sier den politiske lederen.

IKKE ENIG: Avdelingsleder ved fødeavdelingen på OUS Miriam Nyberg er ikke enige i at det planlegges for et redusert barseltilbud. Foto: Privat

Avdelingsleder på fødeavdelingen på Oslo universitetssykehus, Miriam Nyberg, er ikke enig i at det foreligger planer om et redusert barseltilbud i årene som kommer.

Hun understreker også at tilbudet om tidlig hjemreise baserer seg på frivillighet.

– I dag ønsker om lag 12 prosent av barselkvinnene i fødeavdelingen OUS å reise hjem innen 24 timer etter fødsel. Fødende er ingen ensartet gruppe, derfor blir også lengden på sykehusoppholdet ulik, sier Nyberg til TV 2.

Til tross for at Nyberg ikke er enig i at det er snakk om en redusering i tilbudet, mener Schjelderup i Jordmorforbundet at dette vil bli et større, nasjonalt problem.

Hun ber nå politikerne komme på banen.

– Dette er en konsekvens av den finansieringsmodellen vi har for fødetilbudet. Når vi ser at kvinner som skal føde blir sykere, eldre og krever mer ressurser, blir det bakvendt å bygge et tilbud som ikke favner pasientgruppen på en god nok måte.