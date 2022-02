Støre frykter full invasjon av Ukraina

Situasjonen i Ukraina er svært spent. Mandag ga Russlands president Vladimir Putin i en direktesendt TV-tale ordre om å sette inn styrker i Øst-Ukraina og erklærte utbryterregionene Luhansk og Donetsk som uavhengige republikker.

– Man kan tolke dette på litt ulikt vis. President Putin har tidligere i lignende situasjoner bevet seg med små skrått, og det kan bety at situasjonen som nå skjer øst i Ukraina nå varer ved, sier statsminister Jonas Gahr Støre og legger til:

– Det kan også hende at når man har samlet 150.000 tropper og tungt materiell på Ukrainas grenser at det kan komme større skritt. Det er i alle fall grunn til å anta at den russiske tenkningen går på å svekke Ukraina som stat og kanskje gå enda lengre mot en full invasjon av Ukrainas som stat, sier Støre.

– Det er alvorlig

Støre forteller at det er alvorlig for Europa hvis Russland går til full invasjon av Ukraina. Han understreker at til tross for at Ukraina ikke er medlem av Nato er det nødvendig at Europa reagerer.

– Det er selvfølgelig en situasjon der Europa og USA må reagere veldig kraftfullt. Og det er en reaksjon som Norge slutter seg til, sier Støre.

– Ukraina er nabo til medlemmer av Nato, og denne kraftige mobiliseringen i Russland den påvirker det sikkerhetspolitiske bildet i Europa, som berører Nato, sier han.

Støre forteller også at det er grunn til å tro at Russland vil fortsette med hyppige cyberangrep mot Ukraina.

Samarbeid med våre naboland

Statsministeren forteller at det er viktig at Norge tar godt vare på samholdet med våre allierte i Nato, og med Sverige og Finland som ikke er medlemmer av alliansen.



– Norge har vært i fred med Russland i 1000 år, og har et naboskaps forhold som er veldig avklart. Men som Nato-medlem er vi en del av en allianse hvor vi har allierte, som har ulike erfaringer med dette, sier Støre.

Fordømmer Russlands inntog

Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener situasjonen i Ukraina er svært urovekkende. Til TV 2 mandag kalte hun Putins tale for bekmørk og at situasjonen i Ukraina ser mørkere ut enn noen gang.

– Det er en bekmørk tale. Han plukker selektivt fra historien det som passer inn i hans fortelling, sier Huitfeldt.

– Han sender signaler om at grenser ikke lenger kan aksepteres i Europa. Det er nettopp dette som er så illevarslende. Territoriell integritet ligger til rette for folkeretten. Det er alvorlig at han rokker ved dette.

Kraftige sanksjoner mot Russland fra Vesten er varslet.

Huitfeldt opplyser at Norge nå snakker med utenriksministre i andre nordiske land, samt andre allierte, og har kontakt med Norges ambassade i Kyiv.

– Vi vil reagere sammen med allierte og andre europeiske land, sier Huitfeldt.