Derfor kan sommerferien bli dyrere i år

Flere land har for lengst lagt koronarestriksjonene på hylla, og gjør seg klare for reiseglade turister i sommer. Det er spesielt én feriedestinasjon nordmenn har som sin favoritt, men man må regne med dyrere priser.

I flere og flere land har koronastriksjoner blitt lagt bort, og mange av feriestedene langs Middelhavet gleder seg nå til å ta imot reiseglade turister.

I en undersøkelse gjort av YouGov, kommer det frem at hver tredje nordmann har fått økt reiselyst på grunn av pandemien, og hver fjerde nordmann kommer til å feriere mer i utlandet i tiden fremover.

Billettene blir dyrere

Finn Reise merker at nordmenn allerede har begynt å planlegge sommerferien, sier Terje Berge, kommersiell direktør hos Finn Reise.

HØY ETTERSPØRSEL: Terje Berge i Finn har jordkloden i hånda og fingeren på reisepulsen. Høy etterspørsel kombinert med færre flyseter vil gi dyrere priser, ifølge han. Foto: Finn

Det faktum at nordmenn har spart opp penger under pandemien, er viktig for reisenæringen, forteller han.

– Det er bare helt fantastisk ettersom nordmenn har et stort oppsamlet behov for å reise igjen og mange har lagt opp penger i pandemien.

Men prisene vil mest sannsynlig bli høyere enn normalt.

– Kapasiteten i luften til sommeren er ikke på samme nivå som før pandemien, så det blir færre stoler å selge til flere som vil reise, dette tilsier økte priser, sier han til TV 2.

De små reisemålene fylles opp

Berge mener det ikke vil lønne seg å vente før man bestiller.

– Med fleksible billetter og de beste mulighetene for avbestilling i historien bør man holde av sommeren, jo før jo bedre. Det blir garantert ikke billigere til sommeren med å vente. Spesielt i skoleferien er det bare å bestille så fort som mulig, sier han.

Apollo ser at de små reisemålene med mindre kapasitet fylles opp spesielt raskt.

– Det samme gjør de aller mest populære hotellene på de mest ettertraktede reisemålene - så dersom man har et spesifikt ønske om hvor man vil i sommer bør man ikke vente altfor lenge, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo til TV 2.

TIDLIG UTE: Apollo tror man ser at sommerferie-salget når taket etter påskeferien. Foto: Lise Åserud

Det er derfor lurt å være tidlig ute med å bestille ferie, mener også hun.

– Reisesalget og prisnivået styres av etterspørsel, så jo nærmere sommeren vi kommer jo dyrere risikerer man at reisen blir dersom man har et spesifikt ønske. Det vi ofte ser at nordmenn sikrer seg neste ferie etter en ferie. Altså regner vi med et høydepunkt i salget av sommerferier etter påskeferien, sier hun.

Dette landet troner øverst

Hos Apollo har det spesielt vært en økning på reiser til Hellas i hele år.

Det er ingen tvil om hva som er nordmennenes favorittdestinasjon.

– Så langt troner Hellas øverst på topplista. Dette er nordmennenes desidert favorittreisemål, og hit vi selger flest reiser på sommerhalvåret, sier Rivera.

– Jeg er en reisegal person

En av dem som skal ta sommerferien sin til Hellas i sommer, er Tone Blixøen. Hun skal til Korfu, en av flere populære øyer utenfor Hellas. Hun og mannen skulle egentlig reise dit sommeren 2021, men på grunn av koronarestriksjoner ble turen avlyst. Nå gleder hun seg til å reise dit igjen.

– Jeg er en reisegal person, og det har vært tungt for meg når alt har vært stengt. Korfu er desidert mitt favorittsted, jeg har vært der to ganger før, så det blir fantastisk å reise tilbake, sier hun til TV 2.

– Hvorfor akkurat Korfu?

– Det er så vakkert der. Det er en frodig og gammel kulturby med masse gamle, greske templer, i tillegg til mange gode spisesteder.

I SYDEN: Tone Blixøen sammen med mannen Frank Larsen på ferie på Korfu sommeren 2019. Foto: Privat

Hun synes det er fantastisk at det er åpent for å reise igjen, og at Hellas nå har åpnet for turisme.

– Jeg er veldig glad i å reise, og synes det er ubeskrivelig å kunne reise igjen. Det skal benyttes til sitt fulle. Man vet ikke når det kommer en annen grusom koronavariant som stenger oss ned igjen. Mitt motto er at man må benytte sjansen når det er åpent, da er det bare å reise på, ler hun.

Tone er ikke engstelig for at det blir for mye folk som reiser på en gang.

– Jeg stoler på det regjeringen sier, og jeg er fullvaksinert. Jeg har full tillit til at vaksinene funker, sier hun.

De tre mest populære landene

Stedet som utmerker seg spesielt i Hellas, er Kreta, forteller Beatriz Rivera i Apollo.

– Det er sommerens soleklare favoritt, etterfulgt av Rhodos på andreplass og Epirus-regionen på det greske fastlandet på tredje, sier hun.

Etter Hellas, kommer Kroatia på andreplass som nest mest populære ferieland. Kypros er på tredjeplass. Apollo merker også økt etterspørsel rundt Mallorca og Spania.

Tror på ketchup-effekt

Veronica Blumenthal er seniorforsker ved Høgskolen i Innlandet, og har erfaring med forskning på reiseliv. Hun tror mange nå deler det samme ønsket om å feriere utenlands.

– Vi er et reiseglad folk og jeg tror derfor at vi kommer til å se det vi kaller for en ketchup-effekt etter hvert som verden åpner opp igjen. Altså at «alle» vil ut og reise samtidig, sier Blumenthal.

TRYGGHETSSØKENDE: Forsker Veronica Blumenthal tror mange søker trygghet når de bestiller årets sommerferie. Foto: Privat

To år med pandemi og usikkerhet vil bidra til at mange nå søker trygghet når ferien skal bestilles, tror hun.

– Jeg tror derfor årets sommerferie kommer til å bli preget av en søken etter det trygge og kjente. Kjente og kjære reisemål som Hellas, Spania og andre typiske «Sydenland» kommer nok til å stå høyt oppe på listen til mange.