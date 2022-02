Har ryddet norske folks hjem: – Jeg vil i all beskjedenhet si at vi har reddet noen ekteskap

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Sammen med håndverker Mads Clemmetsen og gjenbruksekspert Ingrid Vik Lysne har programleder Desta Marie Beeder hjulpet familier med å få et ryddigere liv.

Mnadag har det nye programmet «Rydderevolusjonen» premiere på TV 2, med Desta Marie Beeder i spissen.

I flere måneder har hun, sammen med håndverker Mads Clemmetsen og gjenbruksekspert Ingrid Vik Lysne, hjulpet mange familier til å få et ryddigere hjem.

– Det vi gjør er at vi flytter to ganger i løpet av én uke, så vi tar alt ut. Vi har 500 kvadratmeter i en hall og alt blir lagt og satt opp side om side. Så får du bare ta med deg halvparten hjem igjen. Der er jeg knallstreng, fastslår Desta til God morgen Norge.

Og det er som regel alltid én i familien som samler mer en resten av familien, ifølge programlederen.

– Dette her er familier som har meldt seg på et program. Det er ikke hele familien, men én som er hovedproblemet.

47 deodoranter

Desta forteller at hun skjønner hva deltagerne går igjennom, men at strenge tiltak har vært nødvendig.

– Jeg kommer ikke inn som en person som ikke har hatt det rotete selv, men jeg tror det er lett å komme utenfra og si: «47 deodoranter trenger du ikke». Og dette er ikke et tilfeldig tall, det er en episode hvor en familie har det.

Mange av deltagerne hadde vanskeligheter med å gi fra seg ting – spesielt gjenstander de hadde en emosjonell tilknytning til.

– Vi har en episode hvor det er en familie som ikke har gjort noe med sønnen sine ting på 14 år, så kommer jeg med en skoeske og sier at alle minner skal opp i denne esken, resten ryker.

SAMARBEID: Desta og Mads er begge enige om at god samarbeid fører til gode resultater. Foto: God morgen Norge

Kjent på Instagram

Mange har blitt kjent med hådverker Mads Clemmetsen gjennom Instagram den siste tiden. Dette er derimot hans aller første TV-opptreden som« alt mulig mann».

– Det har vært utrolig spennende, fordi det er så mange som jobber bak kamera for å få dette til, og det er bare jeg som er håndverkeren. Det har vært litt utfordrende, innrømmer han.

Mye skulle bli gjort på lite tid. Ddet var en krevende oppgave for Mads, men som også forteller at han klarte seg bra.

– Jeg skulle rrekke mye. Når de var i hallen med Desta, så ble jeg igjen i huset. Da skulle jeg pusse opp alt og fikse det som jeg mente gjorde huset bedre.

Mads måtte finne raske, men gode løsninger for å finne materialer. Grunnprinsippet for dette prosjektet er å bruke det familien har fra før av. For eksempel gjorde han om IKEA hyller og kjøkken-løsninger om til skoskap.

Ekspertenes tips

Familiene som har gått igjennom denne prosessen har fått mer enn bare et ryddig hjem.

– Jeg vil i all beskjedenhet si at vi har reddet noen ekteskap. Jeg blir nyforelsket når jeg møter nye familier, vi melder hverandre og de sender bilder med oppdateringer hvor de viser at de har ryddet enda mer, forteller Desta

Programlederen kommer med tips om hvilke steg som skal til for å gjøre bedre valg når man går i gang med en slik ryddeprosess.

– Det å nullstille seg, få alle tingene ut og ta bevisste valg om hva du ønsker å beholde. Da ligger forholdet til rette for at det skal bli bra.

Programmet har også hjulpet Desta personlig, da hun selv har slitt med å holde det ryddig.

– Det har vært mange ting i min fortid som jeg har jobbet aktivt med å endre på, blant annet så har jeg begynt å trene, men jeg har også startet å bruke en hver friuke på å rydde hjemme.

Mads har lært at det å selge eller gi slipp på ting hvis man har for mye hjemme, kan gi deg mindre stress.

– Jeg håper at folk lærer at man ikke trenger for mye. Jeg hadde garasjesalg hjemme, og garasjen min var full av ting. Det å selge eller gi bort noen ting gir deg mindre stress.

Både Desta og Mads konkluderer med at de begge er enige om at det er klesskapet man bør starte med, dersom man skal først starte å rydde bort ting.

– Det utrolig mange som har klær i skapet som ikke passer, fjern de tingene som ikke passer. Vekk med det, oppfordrer de.