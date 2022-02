Hold deg unna, Viktor!

Det er en dårlig skjult hemmelighet at Saudi-Arabia forsøker å bli en stormakt innen golf. Den tunge satsingen på golf er en del av en større strategi der Saudi-Arabia prøver å etablere seg innen idretter som Formel 1, sykkel og fotball.

Saudi-Arabias aggressive inntreden i idrettens verden er en del av det autoritære regimets forsøk på å endre sitt image i vesten og skaffe seg flere økonomiske bein å stå på.

Det er ikke bare Newcastle og engelsk fotball som påvirkes av Saudi-Arabias jakt på sportslige prestisjeprosjekter. Golf er en av idrettene som nå tydelig merker konsekvensene av gulfstatenes sportslige ambisjoner. Tidligere har Saudi-Arabia blant annet vært vertskap for European Tour.

Nå forsøker de å skape en egen saudisk tour som vil være en direkte konkurrent til PGA-touren. Målet er å få med seg de største golfstjernene på laget, og det spares ikke på kruttet når Saudi-Arabia først åpner lommeboka.

En av dem som mer enn gjerne lar seg kjøpe, er superstjerna Phil Mickelson. I sitater som nylig ble offentliggjort sier han klart og tydelig hvor han står når det gjelder å bli med på en egen saudisk golf-tour:

«De er skumle jævler å involvere seg med. Vi vet de drepte Khashoggi og har et forferdelig rulleblad når det gjelder menneskerettigheter. De henretter folk for å være homofile. Når jeg vet alt dette, hvorfor vurderer jeg i det hele tatt dette? Fordi dette er en unik mulighet til å endre hvordan PGA-touren opererer. »

Det er rene ord for pengene. Mickelson er fullt klar over at Saudi-Arabia har utallige menneskerettighetsbrudd på samvittigheten, men det gir han blaffen i. Hans personlige gevinst av å samarbeide med Saudi-Arabia trumfer undertrykking, henrettelser og grove menneskerettighetsbrudd. Tiden der idrettsutøvere kan gjemme seg bak at de ikke visste eller ikke er politikere er definitivt forbi.

Mickelson og andre golfere som velger å bli med på Saudi-Arabias prestisjeprosjekt vet så altfor godt hva de sier ja til og hva de er med på å legitimere. De lar seg villig bruke av et av verdens verste regimer, fordi det gagner deres egne kortsiktige interesser.

Reaksjonene på Mickelsons uttalelser har ikke latt vente på seg. Flere profilerte golfere har gått hardt ut mot både Mickelson og den planlagte saudiske touren. Rory McIlroy har tidligere boikottet turneringer i Saudi Arabia. Han kaller nå Mickelsons uttalelser naive, egoistiske og ignorante.

Samtidig går store stjerner som Dustin Johnson og Bryson DeCambeau ut og sier at det ikke er aktuelt for dem å forlate PGA-touren for å delta i en saudisk utbryter-tour. Det er dog verdt å nevne at de så langt ikke trekker fram menneskerettighetsbrudd og et undertrykkende regime som de viktigste grunnene til at de sier nei takk.

Johnson sier at han er dedikerer seg helhjertet til PGA-Touren og er takknemlig for å få spille i den beste touren i verden. DeChambeau på sin side slår fast at så lenge de beste spillerne i verden deltar i PGA-touren, kommer han også til å gjøre det. Det er altså sportslige begrunnelser som gjør at han velger å bli værende, ikke moralske kvaler over å skulle gjøre seg selv til propagandaplakat for Saudi-Arabia.

Akkurat nå ser det ut til at Saudi-Arabia jobber i motbakke. Det er vanskelig å få de store stjernene til å bli med på en tour som er i direkte konkurranse med PGA-touren. Men hvis flere av de beste følger i Mickelsons fotspor, kan man fort få en dominoeffekt.



Det skal være snakk om vanvittig store summer, og det går en smertegrense for hvor mange stjerner PGA-tourene tåler å miste før vekta vipper over i Saudi-Arabias favør. Viktor Hovlands stigende stjerne på golfhimmelen gjør at han ville vært en fjær i hatten for det saudiske regimet.

Hovland har allerede deltatt i turneringer på saudisk jord. Han bør likevel stå imot fristelsen til å hoppe på Saudi-Arabias nye prestisjeprosjekt. Det er ille nok med enkeltstående turneringer i Saudi-Arabia. En egen saudisk tour som prøver å utkonkurrere PGA-touren vil være det definitive knefallet for Saudi-Arabias sportsvasking. Å delta i en slik tour vil være å aktivt velge Saudi-Arabia i den kampen som nå foregår om den internasjonale toppidrettens fremtid. Det er noe annet enn å delta i enkeltstående turneringer.

Hvis man velger å bryte med de etablerte tourene i USA og Europa for å støtte den saudiske touren, tar man et bevisst valg der man sier et rungende ja til Saudi-Arabias sportsvasking. Da sier man klart og tydelig at penger og egen vinning er viktigere enn både tradisjoner, menneskerettigheter og moral.