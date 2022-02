Nok en skade satte stopper for Ruud: – Vi kan ikke legge om spillestil

Casper Ruud måtte for andre gang i år kaste inn håndkle på grunn av en skade. Det betyr at nordmannen vil ha stått over tre av fire turneringer når denne uken er over.

SKADETRØBBEL: Christian Ruud forteller at de ikke er særlig bekymret over skadesituasjonen til Casper Ruud. FOTO: NTB/REUTERS.

2022 var, og er, et år hvor det knyttes forventninger til Casper Ruud. 23-åringen hadde et formidabelt 2021 hvor han vant fem titler på ATP-touren. Han var også i to semifinaler i ATP Masters-turneringer og var en av de spillerne som forbedret seg mest.

Det hele ble samtidig kronet med en plass i ATP-finalene i Torino. Der er det kun de åtte beste spillerne gjennom et kalenderår som får delta. Der overrasket han stort og tok seg helt til semifinalen hvor han ble slått av russiske Daniil Medvedev.

En uttalt målsetting for Ruud før 2022 var å ta seg lengre i Grand Slams-turneringene. Og året startet som kjent med Australian Open. Der måtte imidlertid det norske tennisesset kaste inn håndkle allerede før første kamp på grunn av en overtråkk på høyre fot.

Neste turnering som sto for tur var da Argentina Open. Der gikk nordmannen hele veien til topps og vant dermed karrierens syvende tittel på ATP-touren. ATP 500-turnering i Rio sto så for tur, men så kom igjen beskjeden. Ruud måtte trekke seg før første kamp. Denne gangen på grunn av en muskelstrekk i magen.

– Det er ikke så mye som skjer annet enn at Casper er tilbake i Norge. Han får behandlinger og rolige fysio-økter. Han har litt kjenning til magestrekken fortsatt, så han må la den få gro. Om det tar tre eller ti dager vet vi ikke, så vi får nesten bare teste hver dag, sier Christian Ruud om situasjonen.

– En del av gamet

Det betyr at det heller ikke blir deltakelse i Chile som går av stabelen denne uken. Christian Ruud forteller imidlertid at bildene viser at det ikke skal dreie seg om en alvorlig skade.

Dette er imidlertid en av flere småskader som har gjort at Casper Ruud ikke har fått deltatt i turneringer. I fjor måtte han bryte i Australian Open på grunn av en strekk i en annen magemuskel. I mars samme år måtte han trekke seg fra en turnering i Acapulco på grunn av en håndleddsskade, og så kom disse tre turneringene i år på grunn av ankel og mage.

– Overtråkk er uheldig, håndleddet i fjor var vi bekymret for, men heldigvis gikk det over ganske fort. Magestrekk har han hatt tidligere men da var det litt annerledes. Men så lenge vi er smarte og klarer å lege skader fort og finner både årsak, samtidig som vi styrker områdene som skal til, så er det en del av gamet, sier far og trener Ruud.

Christian Ruud er far og trener til Norges store tennis håp Casper Ruud. Foto: Heiko Junge / NTB

– Litt mer utsatt

Han er ikke særlig bekymret for at sønnen har blitt satt ut med noen skader det siste året. Han påpeker at det ikke bare er han som får skader i tennis-sirkuset og tror ikke at det er kritisk at 23-åringen har fått noen skader.

Han er likevel klar på at de må lære av skadene som har kommet. De vil bruke nettopp det til å jobbe for å unngå slike ting i fremtiden.

– Casper spiller med en aggressiv spillestil som tar på. Han er kanskje litt mer utsatt enn andre som for eksempel type Federer-spillere. Vi kan ikke legge om spillestil. Han er litt sånn Rafael Nadal i spillestilen sin som bruker mye krefter og slår hardt på hver ball. Da får man litt slitasje og småskader av og til, forteller Christian Ruud.

– Fysio nesten like viktig som trener

En som sier seg enig i det er tennisguru Ubaldo Scannagatta. Den italienske tennis-journalisten har jobbet med tennis i flere tiår og drifter nå sitt eget nettsted UbiTennis.

Han er klar på at tennisen har gått fra å være en idrett man kunne spille over 100 viktige kamper i året til å bli en idrett hvor spillere helst prøver å legge seg på rundt 60 viktige kamper.

Årsaken til det er at de fysiske kravene har endret seg massivt. At det derfor kommer skader på spillerne her og der beskriver han som normalt.

– Viktigheten av en fysioterapeut er nesten like viktig som trener nå. Det er fundamentalt. Noen spillere krever mer av kroppen for de ikke gjør enkle poeng på serve. Ruud er etter min mening en av dem, sier Scannagatta til TV 2.

Han tror også høyden til Ruud spiller inn. Han mener at 23-åringen bruker mer krefter enn eksempelvis Daniil Medvedev og Alexander Zverev gjør.

– Han pusher kroppen sin til grensen på hvert eneste poeng. Han må streve mer, løpe mer og det er ikke bare et fysisk problem men også mentalt. Han må på en måte stresse mer under kamper enn andre som kan slappe av noe mer ettersom de har større rekkevidde.

HØYDEFORSKJELL: Daniil Medvedev tar Casper Ruud i hånden. Den 198 cm høye russeren er 15 cm lenger enn Ruud, som er 183 cm. Foto: Luca Bruno/AP Photo

– Stresser kroppene veldig

Med tanke på det fysiske apparatet rundt tennisspillere trekker han frem et nylig eksempel. Italienske Jannik Sinner valgte nylig å splitte lag med sin trener Ricardo Piatti. Ifølge Scannagatta var da Sinners største bekymring hva som ville skje med det fysiske teamet.

De valgte å være lojale overfor Piatti og dermed stresser nå Sinner, ifølge Scannagatta, med den logistikken. Han er klar på at tennis de siste årene har gått fra å være en individuell idrett til å nå være en lagidrett. Det på grunn av viktigheten av å ha et solid team.

En annen ting som den italienske journalisten tror kan være en årsak til skadene er kampoppsettet under pandemien.

– Det er viktig og huske på at spillere Berrettini, Sinner og Ruud spilte veldig mange kamper for å nå ATP-finalene i fjor. Det stresser kroppene veldig. Man reiser mye, trener, spiller kamper og det er endring i klima til en hver tid. Kroppen lider av slikt.

Ettersom Ruud nå er hjemme for å få orden på magestrekken tyder det meste på at Davis Cup i Oslo blir Ruuds neste mulighet til å spille en tenniskamp av betydning. Da skal Norge møte Kasakhstan til en avgjørende kamp. Vinner Norge den vil de for første gang være klar for finalespillet i turneringen.