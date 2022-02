Jakob Ingebrigtsen punget ut 7,6 millioner kroner for ny luksusleilighet

Jakob Ingebrigtsen og forloveden Elisabeth Asserson har solgt leiligheten på Lura, og investert i ny bolig i Møllekvartalet Sandnes Sentrum. Det melder Sandnesposten.

VISER FREM: Elistabeth Asserson viser frem det nye leilighetskjøpet på Instagram Foto: Skjermdump Instagram

Ifølge den offentlige oversikten over eierskifter har de betalt 7.590.000 millioner kroner for sitt nye hjem, skriver avisen.

Jakob Ingebrigtsen, som nylig satte ny verdensrekord på 1500 meter innendørs med tiden 3.30,60 i innendørshallen i Liévin, flytter inn i den nye leiligheten sammen med forloveden Elisabeth Asserson allerede i slutten av januar.

Boligprosjektet hvor paret har kjøpt leilighet består av flere bygårder og et høyhus som har fått navnet Mølletårnet, der den dyreste leiligheten i toppetasjen har en prisantydning på 24,9 millioner kroner. TV 2 får opplyst at det i Møllertårnet Jakob Ingebrigtsen har kjøpt leiligheten.



I prospektet for leilighetene står det blant annet at «Møllekvartalet er et prosjekt som tilbyr en unik form for urbanitet. Her skal vi bygge 139 kvalitetsleiligheter samlet rundt en felles hage. Vi skaper et gårdsrom fra gammel europeisk tradisjon, men tolket på en ny og moderne måte».

NY LEILIGHET: Her skal Jakob Ingebrigtsen og forloveden Elisabeth bo fremover. Foto: Skjermdump Instagram.

Friidrettstjernens forlovede Elisabeth Asserson har allerede delt flere bilder av den nye leiligheten på Instagram. Hun har fått ansvaret for innredningen.

– Jeg trives så godt allerede, og merker at denne leiligheten er mer «oss». Vi brukte litt ekstra på tilvalg slik at den skulle bli akkurat som vi ville. Angrer ikke et sekund, skriver hun blant annet på Instastory på sin profil.

Etter den ferske verdensrekorden innendørs var det en storfornøyd Jakob Ingebrigtsen som møtte TV 2.

– Jeg må si meg fornøyd med det. Det er den første av forhåpentligvis mange (verdensrekorder). Det er stort, sa Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

Friidretts-VM i Oregon, USA, blir årets høydepunkt for Ingebrigtsen. Før det venter innendørs-VM i Serbia, allerede i neste måneder.