Tester snacksnyhetene: – Denne er kjempegod

TV 2 HJELPER DEG: Mange snacksnyheter er i butikkene fra denne uka, sjekk hva kjendispanelet liker best.

Du har kanskje lagt merke til noen av nyhetene allerede. Men spørsmålet er om de er verdt å bruke penger på? Vi har fått hjelp av God kveld Norge-programleder Tonje Frigstad og Simon Tronstad Jacobsen, begge kjent fra Farmen. De smaker seg gjennom et knippe nyheter i tre kategorier: Salte snacks, drikke og søte snacks.

GOD: Panelet liker denne svært godt. Foto: Bernhard Moe Nyquist.

Blant chipsnyhetene er det én som skiller seg ut, mener panelet. Kims Air Crunch faller skikkelig i smak. Produsenten skriver dette om produktet: «En svært luftig og sprø maisbasert snacks-nyhet som byr på en ekstra sprø spiseopplevelse.»

– Denne hadde jeg absolutt kjøpt for egne penger, sier Frigstad mens hun forsyner seg med en bit til.

Noe overraskende vekker ett av de nye produktene fra Sørlandschips gamle minner fra tiden på Farmen.

– Tilværelsen på Farmen var nokså primitiv, og hvis vi ville ha snacks inne på gården så dyppet vi potet i eddik.

Det er nemlig Sørlandschips-nyheten med smak av karamellisert rødløk og eddik som får Simon til å sperre opp øynene.

VEKKER GAMLE MINNER: Eddik-smaken gjør seg bemerket hos panelet. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Denne minner meg skikkelig om tiden der inne, sier Simon, og kjæresten Tonje er enig.

Blant drikkenyhetene har de to testerne en soleklar favoritt. Farris kommer med en nyvinning denne sesongen som spiller på ordene farris og brus, og lanserer Farris Frus. Panelet tester de to smakene tropisk og bringebær.

Sjekk videoen øverst i saken hvis du vil se reaksjonene på «Farris Frus»!

OVERRASKER: Panelet virker overrasket over at denne var god. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Også Litago kommer med en ny variant; Litago med smak av Cookie Dough. Simon mener han har hørt at det er faktiske kakebiter inni den lilla kartongen.

– Jeg mener jeg har hørt om noen som tok ut kakebitene og stekte dem, forteller han, hvorpå Tonje svarer:

– Hæ?!

Panelet kan dog senke skuldrene og la seg positivt overraske når ingen oppdager klumper i melken, og de konkluderer med at dette var en smakfull nyhet.

Testens vinnere

I kategorien snacks er Tonje skråsikker på sitt valg. Testens første produkt, Kims Air Crunch forblir en favoritt gjennom hele testen.

– Den var helt sykt god, og det er noe spesielt med chips som har flere lag i seg, forteller hun.

Simon sin favoritt er en av de mange nye Sørlandschips-variantene, og potetgullet med smak av jalapeño og crème fraîche er hans favoritt.

– Den var ikke særlig sterk, men den hadde likevel smak av jalapeño, og det blir min favoritt fra snacks-kategorien, forteller den tidligere Farmen-deltakeren.

SIMONS FAVORITT: Farris Frus med smak av tropiske frukter Foto: Bernhard Moe Nyquist

De to ender opp med litt ulike favoritter i de tre kategoriene. De er likevel enige om at nyheten Farris Frus er favoritten fra kategorien for flytende produkter.

– Den er midt i blinken, kjempegod, sier Simon.

Det er riktignok forskjeller også her. Mens Simon liker varianten med smak av tropiske frukter, slår den andre smaksvarianten, med smak av bringebær, best an hos Tonje.

– Det må bli Farris Frus med smak av bringebær for meg, sier hun.

SØTE GULLUNGER: De nye seigmennene er Simons godteri-favoritt. Foto: Bernhard Moe Nyquist

I kategorien godteri velger paret vidt forskjellige produkter. Simon begrunner valget sitt med at han er glad i myke ting.

– Jeg liker de nye seigmennene godt, de blir nok min favoritt i godterikategorien.

HARMONI: Samarbeidet mellom Kims og Nidar blir en vinner hos Tonje Frigstad. Foto: Bernhard Moe Nyquist.

Tonje, derimot, faller pladask for den den nye snacksvarianten til Kims, og har valgt seg ut samarbeidsproduktet mellom Kims og Nidar, «Crunchos», som sin favoritt.

– Den liker jeg best, og jeg vil helt klart finne på å kjøpe den selv neste gang jeg er i butikken, forteller hun.

Her er hele lista over testede produkter: