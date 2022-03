Det er så vidt vi skimter bilen gjennom et tykt lag av snøføyk. Inne i det ligger en skinnende hvit Porsche 911 – i en herlig breisladd. Det er tydelig at Simone Solem Mellegaard har kjørt bil på bane før.

43-åringen har reist fra Trøgstad til Gol og Tisleifjorden, for å teste sin Porsche 911 Carrera S på isbane.

– Dette er så fantastisk gøy. Det er første gang jeg har med den nye bilen på isen, så jeg var mildt sagt spent på hvordan den ville oppføre seg. Heldigvis fikk jeg tak i noen piggdekk i siste liten. Det hjelper godt på flyten, forteller Simone, med stjerner i øynene.

– Jeg kjøpte bilen i fjor sommer og er vanvittig fornøyd. Det går fortere og fortere for hver runde. Nå er det jeg som har kontroll på bilen og ikke omvendt!

Med 400 hk og bakhjulsdrift ligger alt til rette for en god dag på isen. Bilder: Mats Brustad

Savner flere damer

Totalt er det rundt 100 biler på isen denne helgen. Men Simone er en av veldig få kvinnelige sjåfører. Det håper hun å kunne gjøre noe med.

Variasjonen er stor. Alt fra eldre BMW-modeller til Lamborghini Aventador er på plass.

– Jeg savner absolutt flere damer her oppe. Jeg er som regel den eneste jenta som kjører på slike banearrangement. Det er veldig synd, særlig med tanke på all moroa man går glipp av. Flere damer bør virkelig få øynene opp for dette!

– Hvorfor tror du det er slik?

– Det handler nok om at jentene er mer forsiktig bak rattet, og tar litt mer hensyn enn gutta. På en isbane som dette, hvor mange kjører ganske så fort, er det kanskje ikke alle som tør å kaste seg ut i det, sier Simone, og legger til:

– Bare det å få mer fokus på dette, tror jeg vil hjelpe. Så tenker jeg at nettopp dette stedet, med så god plass, er en perfekt arena for å prøve seg litt.

Test Porsche 911 på isbane: – En imponerende bil

Når Simone ikke er å se bak rattet, jobber hun som pedagogisk medarbeider på Trøgstad ungdomsskole. I tillegg er hun Ad Sales Manager i Bike Motorrad og jobber som interiørkonsulent og boligstylist.

Oppvokst med gammel Volvo

Simone er oppvokst med bil, MC og gamle Volvoer i Spydeberg. Allerede da hun var 15 år fikk hun sin første 1960-modell Volvo PV, en bil hun for øvrig har stående hjemme i garasjen fremdeles.

Denne fikk Simone allerede som 15-åring. Bilen har hun beholdt.

– Jeg ville heller hjelpe pappa i verkstedet enn å være i barnehagen. Jeg fikk prøve mye motorisert, og har kjørt mye på lokale isvann fra tidlig alder, forteller entusiasten.

Simone har gått sine egne veier. Blant annet har hun kjørt roadracing i mange år, hvor hun også ble instruktør.

– Jeg solgte min siste MC for fire år siden. Da fikk jeg også prøve en Porsche 911 for første gang på Rudskogen. Jeg fikk blod på tann, solgte huset og kjøpte min første Porsche! Det var en Cayman, som jeg har hatt mye glede av.

Kristin kjøpte drømmebilen: – Jeg er hakket mer bilgal enn mannen min

Akkurat nå står denne parkert på Golsfjellet. Simone skal nemlig flere turer på isen! I mellomtiden kjører hun en Citroen Berlingo.

Mange runder på Nürburgring

Simone har ikke bare utallige runder på Rudskogen. 43-åringen har også besøkt legendariske Nürburgring opptil flere ganger.

– Absolutt. Det er et helt magisk sted. Etterhvert som jeg ble litt varm i trøya, følte jeg Cayman med sine 211 hestekrefter ble litt for spedt. Det er da jeg bestemte meg for å oppgradere til bilen jeg har i dag, smiler hun.

Nå har Simone en boksersekser på 3,8 liter bak ryggen, som leverer 400 hk.

– Lyden er helt rå! Sammenlignet med den gamle bilen, oppleves denne litt mer nervøs å kjøre. Men jeg er forelska! Denne skal jeg beholde en god stund fremover!

Etter en lang dag med kjøring, samles alle til "After Drive" på Pers Hotell.

Drar fra gutta

Utover masse kjøreglede på isen, trekker Simone frem miljøet og samholdet på Golsfjellet.

– En ting er å kjøre bil, men det sosiale her er nok minst like viktig. Vi er en sammensveiset gjeng som har det fryktelig moro på tur.

– Likevel: Det aller beste er vel å kjøre fra gutta?

– Hehe. Det er ikke alle jeg har sjans mot, må jeg innrømme. Men noen henger jeg godt på, og andre kjører jeg nok også i fra. De unge gutta syns ikke det er like moro. De eldre syns det bare er gøy, avslutter Simone – i det hun gjør seg klar for et par nye runder på isen.

