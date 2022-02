Russlands svar på kritikken: – I eliteidrett er det den sterkeste som vinner

15 år gamle Kamila Valieva kom til avslutningsøvelsen i kunstløp som storfavoritt. Etter en positiv dopingtest for bruk av den forbudte hjertemedisinen trimetazidin, som ble offentlig kjent midt under OL, var alles øyne rettet mot den unge russeren.

Men presset ble for stort på det unge russiske håpet. Hun falt flere ganger i finalen, og gullfavoritten måtte ta til takke med en fjerdeplass. Etterpå brast ungjenta sammen i tårer.

Se hvordan det gikk med Kamila Valieva i OL-finalen i Sportsnyhetene øverst!

Og mens Valieva satt oppløst i tårer med alle verdens kamera rettet mot henne, fikk hun tilsynelatende lite trøst av sjeftrener Eteri Tutberidze.

– Hvorfor ga du slipp på alt? Hvorfor sluttet du å kjempe? Forklar! sa sjeftrener Tutberidze til Valijeva like etter at hun hadde vært på isen, ifølge Sport-Ekspress.

Trenerens reaksjon ble møtt med fordømmelse

Reaksjonen fra treneren ble møtt fra fordømmelse fra flere hold. En av dem, IOC-president Thomas Bach, beskrev at det var «skremmende å se på».

– Jeg må si det var oppførende å se det på TV. For et press som har vært på henne, sa presidenten i den internasjonale olympiske komité. Thomas Bach, på en pressekonferanse.

– Da jeg så hvordan hun ble mottatt av sine nærmeste støtteapparat etterpå, så framstod det ekstremt kjølig. Det gikk kaldt nedover ryggen min da jeg så det, i stedet for at de ga henne trøst og støtte, sa Bach videre, ifølge BBC.

BRAST I TÅRER: Kamila Valieva. Foto: ELOISA LOPEZ

Putins talsmann svarer

Men nå får sjefstrener Tutberidze støtte for sin behandling av 15-åringen fra høyeste holdt. Dmitry Peskov, talsperson for Russlands president Vladimir Putin, sier at han respekterer Bachs hensikter, men at han ikke er enig.

– Han liker ikke hardheten til våre trenere, men alle vet at hardheten fra en trener i en eliteidrett er nøkkelen til at våre idrettsutøvere skal oppnå seire, sier Peskov til nyhetsbyrået Reuters, ifølge Expressen.

– Og vi ser at våre idrettsutøvere ofte oppnår seire. Så la oss være stolte over våre vinnere, og gratulere våre utøvere som tok medaljer. Valieva ble nummer fire, men i eliteidrett er det den sterkeste som vinner, slo han fast.

OL-gullet i kunstløp, fritt program, gikk til Valievas landsvenninne Anna Sjerbakova.

SLÅR TILBAKE: Putin-talsmann Dmitry Peskov. Foto: SPUTNIK

Hastebehandlet

Dopingsaken til Valieva ble hastebehandlet av CAS. Der kom de frem til at de ikke ville midlertidig suspendere henne fra konkurranse. De publiserte begrunnelsen for avgjørelsen natt til fredag, en begrunnelse Wada nå reagerer sterkt på.

– Det er overraskende og bekymringsfull at CAS har valgt å ignorere den klare og utvetydige ordlyden i antidopingkoden, skrev Wada i en pressemelding, ifølge NTB.

– Ved å treffe denne avgjørelsen har CAS-dommerne i praksis skrevet om koden slik at obligatorisk suspensjon for «beskyttede personer» nå vurderes som valgfri. Dette skaper en farlig presedens som vi håper og venter at framtidige CAS-paneler korrigerer.