Raser mot kjendisreklame: – Hva f**n, er det kødd?

Synnøve Skarbø (51) er sminkemerket Max Factors ansikt utad. Problemet er at flere på sosiale medier mener at det slettes ikke er hennes ansikt.

iPå forskjellige sosiale medier finner vi mange som er sjokkert over Max Factors nye reklame, med Synnøve Skarbø i spissen.

REDIGERING: I en video Max Factor har lagt ut på sine sosiale medier, ser du at bildeter innom et redigeringsverktøy. Foto: Skjermdump/Max Factor

«Hva f**n, er det kødd fra Synnøve at hun la ut et superretusjert bilde? Eller hva feiler det Max Factor?», skriver èn på Jodel, før personen beskylder Max Factor for å ha redigert nye vipper og bryn på ansiktet til Skarbø.

«Vippene kan unnskyldes, men all mimikken i ansiktet hennes er jo borte. Dette var ikke heldig», skriver en annen.

På Skarbøs private Instagram er det også flere kommentarer under kampanjebildene. Selv om de fleste er gratulasjoner og komplimenter, er det også mange i kommentarfeltet hennes som er skuffet.

«Max Factor, vi hadde trodd mer på dere om dere viste Synnøve med huden hun har! Dette er ikke Synnøve! Vakrere uten retusjering! Ei på 50 år ser ikke sånn ut!»

En annen har lagt igjen en lenke i kommentarfeltet, hvor han viser til markedsføringsloven og hvordan det står at man er pliktig til å merke retusjert reklame.

Den mye omtalte reklamen er vedlagt under.

Nettroll

God kveld Norge har kontaktet Gudrun Berg Hansen, som er markedsdirektør i Sæther, som igjen representerer Max Factor. Hun kjenner seg ikke igjen i påstanden God kveld Norge fremlegger, nemlig at mange reagerer negativt på reklamen.

– Vi har registrert at enkelte på Jodel har reagert negativt på kampanjen hvor eier av Max Factor, Coty, har benyttet Synnøve Skarbø som modell, sier hun til God kveld Norge, og fortsetter:

– Reaksjonene har i stor grad gått ut på at de finner modellen retusjert. Som ny distributør for denne merkevaren i Norge, vil vi gjerne være de første til å beklage hvis merkevareeier ikke helt har lykkes med å skape kampanjen vi ønsket; en vakker, hverdagsglamorøs kvinne som vi alle kan relatere til.

Hansen mener likevel at det er ganske få negative kommentarer sammenlignet med de positive. Hun mener de negative kommentarene i stor grad stammer fra nettroll på Jodel.

– Samtidig tar vi hver eneste tilbakemelding på største alvor og vil derfor etterstrebe å være ennå mer presise neste gang.

KRITIKK: Her er et utvalg av Instagram-brukere som mener reklamen er for retusjert. Foto: Instagram/Skjermdump

Ulovlig?

Det er vedtatt at det er ulovlig å publisere retusjerte bilder uten å markere at de er manipulert.

Nina Elise Dietzel er seksjonssjef i tilsynsavdelingen til Forbrukertilsynet, som har ansvar for oppfølgingen av markedføringsloven.

– Lovbestemmelsen om merking av retusjert reklame er vedtatt, men ikke trådt i kraft. Den er altså ikke gjeldende enda. Barne- og familiedepartementet jobber for tiden også med å fastsette en forskrift som regulerer enkelte begrensede unntak fra merkeplikten i tillegg til et standardisert merke som skal brukes der reklamen er retusjert.

Den nye lovbestemmelsen fastsetter en plikt til å merke reklame der en kroppsfasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller manipulering. Det vil si: Dersom noen har glattet ut en hud med et digitalt redigeringsverktøy, skal dette markeres.

– Formålet med merkeplikten er å bidra til å redusere kroppspresset som kommer fra reklamen. Forbrukertilsynet skal føre tilsyn med at merkeplikten blir overholdt og brudd kan sanksjoneres med forbudsvedtak med tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. Det er ventet at reglene vil tre i kraft i juli 2022. Forbrukertilsynet vil få på plass en nærmere veiledning til næringsdrivende innen dette tidspunktet.

God kveld Norge har spurt Skarbø om hun ønsker å kommentere saken. Hun har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.

Hansen i Sæther svarer derimot:

– Vi mener at bildene er å anse som et resultat av helt normal fotobehandling og derfor ikke er å anse som retusjering eller manipulering. Huden er riktignok fremhevet og belyst, men det er overhodet ikke gjort endringer på kroppsfasong eller størrelsesforhold som kan resultere i sosial usikkerhet, kroppspress eller dårlig selvtillit.

EKSPERT: Photoshop-ekspert Espen Faugstad mener reklamene er redigert. Foto: Privat

Ikke uvanlig

Fotograf Tord-Erik Andresen har jobbet i bransjen i en årrekke, og hatt kunder som Costume, Det Nye og Woman.

– Jeg tror bildene er retusjert, noe som er normal praksis for bilder av denne typen. Bilderetusjering på denne type kampanjebilder er veldig vanlig, og jeg vil tro at man har gått litt lenger i etterarbeidet enn litt redigering slik Max Factor selv uttaler. Digitalt etterarbeid er en naturlig del av fotograferingsprosessen. Dersom folk reagerer på resultatet slik de gjør i dette tilfellet, har man kanskje dratt det for langt, og bildene burde vært merket.

Han er ikke alene om å mene dette. Espen Faugstad er grunnlegger av nettsiden Utdannet.no, som tilbyr kursing i Photoshop. Han er også selv sertifisert ekspert i redigeringsprogrammet.

Han blir presentert med de nevnte reklamene, og er ikke særlig overrasket.

– Kan ikke si jeg er så overrasket over at Max Factor velger å redigere og/eller retusjere reklamebildene sine. Det er vel vanlig praksis i motebransjen vil jeg tro. Er vel nesten sånn at motebransjen velger å merke bilder spesifikt om de faktisk ikke er redigert. Det vekker vel mer oppmerksomhet enn motsatt vil jeg tro.

Interessen er stor blant unge

Kommunikasjonsrådgiver i Medietilsynet, Nina Bjerke, sier til God kveld Norge at de er glade for at retusjert reklame nå må merkes.

– Tall fra våre undersøkelser viser at barn og unge utsettes for reklamepress fra ung alder, og at reklametrykket er massivt.

Hun viser til en undersøkelse som ble publisert i 2020, hvor det blant annet står at 32 prosent av 9–18-åringene ser på influensere, bloggere og/eller Youtubere innen kategorien sminke, mote og klær.