Wilshere-skepsis i Danmark: Ble vraket av Inge André Olsen

Den tidligere Arsenal-stjernen Jack Wilshere (30) har signert for AGF, hvor norske Stig Inge Bjørnebye er sportssjef.

Den mangeårige Premier League-profilen kunne midlertidig ha endt opp hos en superligakonkurrent, melder Jyllandsposten.

Konkurrenten AaB Fotbold takket nei da klubben ble tilbudt å hente Wilshere. Det forteller sportssjef Inge André Olsen.

– Wilshere er en spiller vi ble tilbudt for to måneder siden. Vi fikk det presentert som en mulighet fra en av våre gode kontakter, men vi valgte ikke å gå videre med det. Derfor var det ikke en stor overraskelse at han var ute etter å finne seg en ny klubb, sier Olsen, tidligere sportssjef i Stabæk.

– Han (Wilshere) passet ikke inn i våre planer, fordi vi ønsket å slanke troppen og bevare kontinuiteten i dette overgangsvinduet. Vi vil prioritere å skape plass for våre egne talenter, fortsetter Olsen.

Ikke imponert

Morten Bruun, fotballekspert for danske TV 2 Sport, er ikke imponert over signeringen til AGF, selv om det nok vil selge billetter.

– Nå legger jeg armene i kors og blir han skeptikeren i hjørnet og sier at det skyldes mangel på alternativer (at han velger Superligaen, red. anm.). Han ble nok tilbudt hundrevis av klubber før muligheten med AGF dukket opp.

Kontrakt ut sesongen

Engelskmannen har vært klubbløs siden han forlot Bournemouth sist sommer. AGF kunne dermed hente Wilshere gratis.

Bruun mener at nysigneringen ikke vil være gull verdt med det første.

– Hvis jeg skal være ærlig, tror jeg egentlig ikke han kan hjelpe AGF videre. Han kommer sikkert til å spille noen kamper. Vi må gå ut i fra at han tross alt ankommer i en rimelig fysisk forfatning, men jeg ser rett og slett ikke at Jack Wilshere vil være i stand til å løfte AGFs spill på så kort tid.

Wilshere har kontrakt med AGF ut sesongen, med opsjon på forlengelse. Han har trent med Arsenal de siste månedene, og står med 34 landskamper for England.