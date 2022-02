Putin kaller inn til ekstraordinært møte i russisk sikkerhetsråd

Russlands president Vladimir Putin vil mandag stå i spissen for et ekstraordinært møte i det russiske sikkerhetsrådet.

Årsaken er de økende spenningene mellom Ukraina og Vesten, opplyser Putins talsperson, Dmitrij Peskov.

Situasjonen er nå «ekstremt anspent», sier Peskov.

– Foreløpig ser vi ingen tegn på at spenningene avtar, sier han mandag.

Det er fortsatt ingen konkrete planer om møtet mellom Putin og USAs president Joe Biden, understreker Peskov.

– Det er for tidlig å snakke om noen konkrete planer for å planlegge et toppmøte, sier Peskov, og legger til at det er en felles forståelse for at dialogen skal fortsette på utenriksministernivå.