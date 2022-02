Fire grunner til at lønnsoppgjøret blir ekstra vanskelig denne våren

Representantskapet i LO vedtok i dag sine krav foran vårens hovedtariffoppgjør. LO krever økt kjøpekraft med generelle tillegg, likelønn og tiltak mot lavlønn.

Årets oppgjør blir forbundsvist. Det betyr at det blir lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum, og hans motpart Stein Lier Hansen i NHO-foreningen Norsk Industri som får jobben med dra årets lønnsforhandlinger i land.

Starter 9. mars

Forhandlingen starter 9. mars, og det resultatet disse to partene i det såkalte frontfaget blir enige om, skal være retningsgivende for alle andre oppgjør etterpå. I hvert fall dersom man følger prinsippene i frontfagsmodellen. Men i år kan hele frontfagsmodellen ryke. Store grupper, som lærere og sykepleiere, har allerede krevd at offentlig ansatte skal ha høyere tillegg enn andre. De streiket i fjor, og er forberedt på konflikt også i år.

I fjor ble partene i frontfaget enige om en ramme på 2,7 prosent. Industriarbeiderne og ansatte i kommune og stat endte opp med lønnstillegg på dette nivået. Men funksjonærene i industrien, topplederne, ansatte i varehandelen og finansnæringen, samt ansatte på sykehusene fikk høyere tillegg enn frontfaget - varierende fra drøyt 3 til nesten 5 prosent i tillegg.

Lærerne tapte i fjor

I motsatt ende av skalaen havnet lærerne. Undervisningsansatte i kommunene fikk bare 2,3 prosent i lønnstillegg. Noe av dette kan forklares med flere ufaglærte og streik i fjor, men uansett: Lærerne er blant de lønnstakergruppene som har de beste argumentene for lønnsøkning i år, dersom man tar utgangspunkt i hva som ble resultatet i fjor.

Selv om årets hovedtariffoppgjør først og fremst vil handle om lønn, uten særlig mange krevende prinsipielle spørsmål, vil forhandlingene bli ekstremt vanskelige. Her er noen av grunnene:

1. Redusert kjøpekraft i fjor

Prisstigningen endte på 3,5 prosent i 2021. Når tilleggene til store lønnstakergrupper endte på 2,7 prosent betyr dette 0,8 prosent lavere kjøpekraft for de som fulgte frontfagsrammen. Lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har allerede krevd at dette må kompenseres i årets oppgjør.

2. Ny regjering

Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom gjennom valgkampen med en lang rekke valgløfter som har økt forventningene i store deler av fagbevegelsen i både privat og offentlig sektor. Forhandlerne på arbeidstakersiden vil minne både myndighetene og motparten om at det nå er vanlige folks tur.

3. Prisene øker

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) regner med at prisene vil øke med 2,6 prosent i år. Men lederen i utvalget, Geir Axelsen, understreker at anslaget er svært usikkert. I fjor bommet utvalget. Den reelle prisstigningen ble 0,7 prosent høyere enn TBUs anslag. Med varsler om renteheving, fortsatt høye strøm- og drivstoffpriser og økte matpriser, vil arbeidstakerorganisasjonene neppe stole på at TBUs anslag på 2,6 prosent prisstigning vil holde.

4. Pandemi og ulikhet

Pandemien har svekket økonomien og dermed lønnsevnen i store deler av næringslivet, samtidig med at andre bransjer opplever svært gode tider. Problemet i lønnsoppgjøret blir at de hardest rammede, for eksempel innen reiseliv og uteliv, også er bedrifter med mange lavtlønte. I mange regioner rapporteres det om mangel på kvalifisert arbeidskraft. Dette er med på å presse lønningene i været.

Det krevende regnestykket:

Ingen av hovedsammenslutningene har tallfestet sine lønnskrav foreløpig. Det vil heller ikke LO gjøre i den tariffuttalelsen representantskapet vedtar denne uken. Men basert på beregningene TBU har gjort, er det mulig å sette opp et regnestykke som viser hvor store lønnstilleggene må bli for både å sikre kjøpekraften i år og og kompensere for kjøpekraftreduksjonen i fjor.

Vi har sett på tre grupper: Industriarbeidere, undervisningsansatte i kommunene og ansatte i helseforetakene (sykehussektoren.)

(Tallene er regneeksempler basert på gjennomsnittsstørrelser for utvalgte ansattgrupper slik de defineres av TBU. Vi legger til grunn at prisstigningen blir på 2,6 prosent slik TBU anslår. TBU har varslet at dette tallet kan bli justert den 10 mars.

Lønnsoverhenget er effekten av lønnstillegg gitt i fjor som får virkning også for dette året.)

Industriarbeidere (gjennomsnitt):

Kompensasjon for svekket kjøpekraft i fjor: 0,7 prosent

+ kompensasjon for prisstigningen i år: 2,6 prosent

- lønnsoverheng fra i fjor: 1,0 prosent

Lønnsøkningen må være minst 2,3 prosent, eller kr 12 063,- for å sikre uendret kjøpekraft i toårsperioden.

Undervisningsansatte i kommunene: (gjennomsnitt):

Kompensasjon for svekket kjøpekraft i fjor: 1,1 prosent

+ kompensasjon for prisstigningen i år: 2,6 prosent

- lønnsoverheng fra i fjor: 1,8 prosent

Lønnsøkningen må være minst 1,9 prosent, eller kr 11 495,- for å sikre uendret kjøpekraft i toårsperioden.

Ansatte i sykehusene (gjennomsnitt):

Kompensasjon for svekket kjøpekraft i fjor: 0,0 prosent

+ kompensasjon for prisstigningen i år: 2,6 prosent

- lønnsoverheng fra i fjor: 2,0 prosent

Lønnsøkningen må være minst 0,6 prosent, eller kr 3 918,- for å sikre uendret kjøpekraft i toårsperioden.

Dersom rammen i frontfaget skulle ende på 2,3 prosent, som i regneeksempelet for industriarbeidere, og resten av arbeidslivet legger seg på samme nivå, vil ansatte i sykehusene få drøyt 15.000 i lønnstillegg i år i gjennomsnitt. For undervisningsansatte vil 2,3 prosent tilsvare et lønnstillegg på rundt 14 000 kroner i gjennomsnitt.

Men i forkant av årets oppgjør ligger ambisjonene i alle disse arbeidstakergruppene trolig skyhøyt over dette nivået.

Sagt om lønnsoppgjøret:

STEFFEN HANDAL, Leder i Utdanningsforbundet: – Lærerlønna må opp, og det må starte i dette oppgjøret. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

LILL SVERRESDATTER LARSEN, Leder i Norsk Sykepleierforbund: – Det er enorme motkrefter som vil holde nede lønnen i offentlig sektor. LO er den største barrieren for en høyere lønn for helsepersonell. I tillegg kommer NHO og regjeringen. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

ROGER BJØRNSTAD, Sjeføkonom i LO: – Våre grupper stiller lojalt opp for frontfagsmodellen. Det gir landet gevinster, men de gevinstene er det dessverre enkeltgrupper som forsyner seg av. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

RAGNHILD LIED, Leder i Unio: – Offentlig sektor må ha en høyere ramme i år for å ta igjen det vi har tapt i pandemi-årene. Frontfagsrammen skal være en norm, ikke et gulv eller tak. Foto: Vegard Grøtt / NTB METTE NORD, leder i Fagforbundet, LO: Frontfaget har tjent oss godt, både i privat og offentlig sektor. Velferd er lagarbeid, og økte lønnsforskjeller er ikke løsningen. Foto: Per Haugen / TV 2

ØYSTEIN DØRUM, Sjeføkonom, NHO: – Lønnsveksten i industrien i NHO-området har ligget tett på den rammen som ble anslått av NHO, i forståelse med LO. Dette tilsier at rammen har vært troverdig, samtidig som andre forhandlingsområder ikke har blitt hengende etter. Foto: Rune Blekken / TV 2