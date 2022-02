EU godkjenner milliardpakke til Ukraina

EU gir grønt lys til en lånepakke til Ukraina på over 12 milliarder kroner. Pengene skal hjelpe landet de neste 12 månedene.

Ukraina-konflikten skader Ukrainas økonomiske stabilitet, og truslene mot landets sikkerhet har allerede ført til kapitalflukt, skriver EU i en uttalelse mandag.

Det var EU-kommisjonen som foreslo den økonomiske støtteordningen for tre uker siden. Målet med ordningen er å raskt kunne tilby støtte i en situasjonen med akutt krise, og dermed styrke Ukraina, heter det i uttalelsen.

Mandag er det klart at USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin «i prinsippet» har sagt ja til å møtes. Håpet er at møtet fører til at Russland trekker tilbake sine styrker.