Politiet tok feil – nå holder drapsforskeren pusten

Da pandemien traff oss i 2020, forventet politiet en økning i antall familievoldssaker. Så skjedde det stikk motsatte. Nå er drapsforsker Vibeke Ottesen bekymret for hvilke konsekvenser gjenåpningen kan få for én spesiell gruppe.

Stikk i strid med hva politiet forventet, har antall anmeldte familievoldssaker gått kraftig ned under pandemien.

– Det er litt oppsiktsvekkende, sier politiinspektør Tore Salvesen til TV 2.

Han leder seksjonen for drap, grov vold og seksuallovbrudd i Vest politidistrikt.

Seksjonsleder ved Vest politidistrikt, Tore Salvesen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– I våre trusselvurderinger lå det en observasjon om at vi mente den type saker kom til å øke, men vi ser ikke det resultatet verken på antall utrykninger eller antall anmeldelser, sier han.

Trenden er den samme i hele Norge.

I motsetning til politiet er ikke kriminolog Vibeke Ottesen overrasket over tallene. Hun forsker på de mest alvorlige familievoldssakene; drap i nære relasjoner.

– Holder pusten

Etter nesten to år med strenge smitteverntiltak er samfunnet nå på vei tilbake til det livet vi kjente før pandemien. Selv om det er en lettelse for de aller fleste, kan nok overgangen oppleves vanskelig for mange.

– Det er de drapene som skjer i de nære relasjonene som jeg holder litt pusten for og følger med på nå, sier hun.

Hun understreker at hun ikke ber folk flest om å bekymre seg for at de skal rammes av drap i nære relasjoner.

Likevel er hun bekymret for de mest sårbare familiene. Ottesen tror gjenåpningen av samfunnet vil føre til at folks problemer blir synligere, og at det igjen kan føre til at utfordringene oppleves enda verre for de det gjelder.

– Tiltakene som har vært og effekten av de kan vare lenger for noen enn for andre, sier hun.

Hun forteller at drap i nære relasjoner typisk har to hovedårsaker:

– Du kan få den typen drap ved samlivsbrudd initiert av kvinnen eller når mannen sliter økonomisk.

TO ÅRSAKER: Ifølge Ottesen er det ofte to ulike årsaker som fører til partnerdrap. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Pandemien ga få samlivsbrudd

Tross spekulasjoner om at også antall samlivsbrudd skulle skyte i været under pandemien, skjedde det motsatte.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i den første perioden av pandemien ble tatt ut færre separasjoner enn det har blitt gjort på mer enn ti år.

– Hvis vi nå får en økning, så har vi også en økning i menn som opplever det som en livskrise å bli forlatt. Vi kommer også til ha flere menn som har en livskrise på grunn av at den økonomiske situasjonen har endret seg til å være mer belastende og mer håpløs, sier hun og fortsetter:

– I de anledningene så er det familier som er sårbare for drap.

Også Tore Salvesen i Vest politidistrikt sier at politiet forventer flere familievoldssaker generelt i tiden fremover.

– Vi har trusselvurdert dette på nytt og har lagt inn en mulighet for at dette kan øke nå etter hvert som samfunnet har åpnet opp igjen og at vi er litt tilbake til en normalsituasjon i den grad dette er normalt, sier Salvesen.

– Dugnaden fortsetter

Nedgangen i antall familievoldssaker gjelder bare anmeldt kriminalitet. Salvesen tror pandemien kan skjule store mørketall.

– Vi tror ikke at antall opplevelser der ute har gått ned og da snakker vi om mørketall, men igjen så er det vanskelig å peke på hvorvidt pandemien har noe med dette å gjøre eller ikke, sier han.

Fordi man aldri har vært gjennom en lignende pandemi, har verken politiet eller forskerne noe å sammenligne med.

– Men hvis jeg skal gjøre en kvalifisert gjetning så tror jeg vi kommer til å se flere registrerte saker og utrykninger fremover, sier Salvesen.

Ottesen mener forebyggingen du og jeg kan gjøre som medmennesker blir det viktigste tiltaket for å unngå grove familievoldssaker.

– Det blir viktig at vi stiller opp for de rundt oss. Isteden for å feire gjenåpningen for egen del så må vi følge med på de rundt oss og stille opp. Dugnaden fortsetter for de som går igjennom samlivsbrudd og som sliter økonomisk. Det er en situasjon som er sårbar for drap i nære relasjoner begått av menn.