Disse fotoboksene tar flest bilister

Nylig fortalte TV 2 at Justisdepartementet har bedt politiet om å få opp antallet biler som tas i fotobokser fra 180.000 i 2021 til 250.000 i 2022.

I hele 2021 ble nesten 245 millioner biler kontrollert av landets 309 fotobokser, viser tallene fra politiets ATK-senter (ATK står for automatisk trafikkontroll).

Totalen etter disse kontrollene ble som følgende:

I 2021 ble 459 førerkort beslaglagt etter ATK-kontroll. Foto: Erlend Aas / NTB

459 førerkortbeslag

2920 anmeldelser

68.843 forenklede forelegg (bøter)

Til sammen ga bøtene for disse overtredelsene staten nesten 216 millioner kroner i inntekter fra fotoboksene.

Én tok klart flest

Den av fartsmålingene som gjorde soleklart flest bilister til fotgjengere var fotoboksen i Rælingstunnelen, som går mellom Lørenskog og Rælingen mot Lillestrøm, skriver Romerikes Blad.

Hele 43 av de 4,5 millionene kontrollerte bilistene mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort forbi denne, og 9,8 millioner kroner håvet den inn i bøter. Totalt sto denne fotoboksen alene for 9,3 prosent av alle førerkortbeslagene i 2021.

På spørsmål om hvorfor akkurat denne tunnelen hvert år er på topplisten over fotoboksene som tar flest, svarer Utrykningspolitiet (UP) at de ikke vet om det er folk som ikke er kjent i området som oftest blir tatt.

– Vi har dessverre ikke detaljer knyttet til overtredelser i fotoboksen i Rælingstunnelen. Dette er en strekning med mye trafikk der trafikantene holder høy fart. Det er bare de som kjører for fort som blir registrert, sier UP-sjef, Knut Smedsrud, til TV 2.

Det er 309 fotobokser i Norge. Foto: Kyrre Lien / NTB

Noen fotobokser skiller seg ut

TV 2 har fått hele oversikten over alle landets fotobokser, og nest på listen er fotoboksen ved Granfosstunnelen ved Mustad på Ring 3 i Oslo. Den blinket 34 stykker av de 2,1 millionene kontrollerte sjåførene til så langt over fartsgrensen at lappen røyk. Totalt dro den inn 6,3 millioner kroner i bøter.

Deretter følger fotoboksene på E18 ved Svartskog mot Oslo (1,8 mill. kontrollerte biler) og den i Operatunnelen østgående på E18 i Oslo (3,3 millioner kontrollerte biler). De har henholdsvis 18 og 16 førerkortbeslag og dro inn 5,5 og 5,2 millioner kroner i bøter.

Noen av fotoboksene som utmerker seg, tross at de har færre kontrollerte er:

E136 Aurstad i Lesja kommune: Kontrollerte «bare» 295.785 biler, men delte ut bøter for 4,9 millioner kroner. Noe som betyr at en større andel av de kontrollerte ble bøtelagt enn hos fotoboksene nevnt over. Fotoboksen er den i Norge som delte ut nest flest forenklede forelegg.

Fotoboksen på E6 på Otta sør: Kontrollerte 169.081 biler og ga totalt 3,8 millioner kroner i bøter. Ingen ble fratatt førerkortet av denne, men 1276 stykker ble bøtelagt.

I motsatt ende finnes det flere fotobokser som ifølge statistikken rett og slett ikke har tatt én eneste fartssynder. Disse er:

Riksvei 110, Begbyhallen mot Fredrikstad

Riksvei 204 Heie mot E6 i Halden kommune

Riksvei 22 Åstorpsletta mot Rakkestad

E6 Frya-Hundorp i Sør-Fron

E18 Dørdal-Gjerdemyra syd i Kragerø kommune

Fylkesvei 44 Øksnevad Sør - nordgående mot Sandnes i Klepp kommune

Solid nedgang siden 2015

I 2021 ble ingen fotobokser fjernet, men det ble installert fire nye, alle i Ryfasttunnelen.

Statistikken fra fotoboksene i perioden 2015 til 2021 viser at antallet anmeldelser, førerkortbeslag og forenklede forelegg har sunket kraftig de siste seks årene. Unntaket er en liten oppgang i forenklede forelegg i 2021.

På spørsmål om UP kan si noe om hvilken effekt de mener fotoboksene i Norge har for trafikksikkerheten, svarer Smedsrud at de har stor effekt.

– Transportøkonomisk institutt evaluerer effekten av ulykker ved punkt- og streknings-ATK. Automatisk kontroll av fart har stor trafikksikkerhetseffekt, ved at den reduserer fartsovertredelsene på det stedet eller den strekningen som overvåkes. Særlig gjelder dette for de høye fartsovertredelsene. ATK har størst effekt på de alvorlige ulykkene med drepte og hardt skadde.

De som blir tatt av en fotoboks, blir faktisk fotografert, og om det er tvil om hvem som kjørte bilen kan man bruke bildet for å finne svar.

– Politiet leverer ikke ut bildet, men dersom det ikke var du som eier av bilen som kjørte den kan du kontakte politiet for å få se bildet på en politistasjon, sier Smedsrud.