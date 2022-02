TV 2 klare for skifest fra Holmenkollen

For aller første gang er det i år TV 2 som skal sende verdenscuprennene i langrenn og kombinert fra Holmenkollen. Helgen 4.-6. mars er det duket for fest i nasjonalanlegget.

— Vi gleder oss over at vi i TV 2 i år skal få formidle verdenscuprennene i langrenn og kombinert fra Holmenkollen, og det som forhåpentligvis blir en stor og etterlengtet folkefest fra Norges nasjonalarena for vintersport, sier TV 2s sportsredaktør, Vegard Jansen Hagen.

På TV 2 starter skifesten allerede torsdag 3. mars, med langrenn og verdenscuprennene i sprint i Drammens gater fra kl. 09.55, før det braker løs i Holmenkollen to dager etter.

TV 2 sender direkte fra Kollen lørdag 5. mars fra kl. 08.00 – først med kombinertguttas hopprenn, deretter med kvinnenes tremil og kombinert langrenn. Søndag 6. mars blir det også kombinert hopp, femmila for herrer og kombinert langrenn, med sendinger gjennom hele dagen fra kl. 09.00.

Her blir det altså gjensyn med flere av heltene fra det nylig avsluttede vinter-OL i Beijing - blant andre skidronning og gullgrossist Therese Johaug, og kombinertgutta som leverte strålende. Det er også duket for en ny Klæbo-Bolsjunov-duell.

TV 2s sendinger skal også speile folkefesten – som alle håper vi kan få i Holmenkollen i år.

— Det er gått tre år siden det sist det var skifestival i Kollen med tilhørende folkefest. I TV 2 klør vi i fingrene etter å få være med på å servere seerne både store idrettsøyeblikk og en ramme som kun Holmenkollen kan levere. Vi mobiliserer stort, og målet er å levere tidenes dekning av verdenscup i Holmenkollen. Så får det være opp til seerne å avgjøre om vi lykkes, men det skal i hvert fall ikke stå på verken ambisjoner eller innsats, lover Vegard Jansen Hagen.

På kommentatorplass i Holmenkollen vil vi finne Marius Skjelbæk, Petter Northug og Fredrik Aukland under langrennsøvelsene, mens Peder Mørtvedt og Joachim Hauer kommenterer kombinert. Siri Nilminie Avlesen-Østli skal lede TV 2s sendinger fra Holmenkollen fra indre bane, sammen med eksperter og gjester.

I tillegg blir Odd-Bjørn Hjelmeset, Christian Paasche, Ida Moseng og Petter Skinstad (sprint i Drammen) sentrale i sendingene - sammen med en stor teknisk og redaksjonell stab både i Kollen og Bergen.