For to år siden fikk Ellen (58) et hjerteinfarkt – nå har hun hjertehelsen til en 28-åring

For to år siden fikk Ellen Amdal (58) hjerteinfarkt da hun var ute på skitur. Hun merket at noe var galt 20 minutter inn i treningsøkten.

– Jeg skulle ta meg en litt lengre skitur, i et område det var ganske mye oppoverbakker. Etter hvert så kjente jeg at det begynte å bli ganske tungt. Det ble litt tungt å puste og jeg kjente et trykk i brystet. Dette var noe jeg ikke hadde opplevd før, så jeg synes det var litt rart, sier hun og fortsetter:

– Jeg stoppet og tenkte at det kanskje ga seg hvis jeg bare fikk pusten tilbake. Jeg tok en pause og prøvde å gå videre, etter 4-5 meter måtte jeg stoppe på nytt. Etter å ha prøvd å gå videre et par ganger, uten at de ga seg, tenkte jeg at det var på tide å snu.

Ellen kom seg tilbake til bilen og var veldig takknemlig for at det på hjemturen var mye nedoverbakker.

– Jeg kom meg omsider hjem, og da hadde det roet seg. Men når jeg skulle gå de fem trinnene opp til huset mitt, kjente jeg at det kom tilbake igjen. Da ble jeg redd.

Ellen tok kontakt med lege og hun fikk beskjed om å komme inn for å ta en EKG. Hun hadde ingen typiske tegn til hjerteinfarkt, men legen sendte henne til Sykehuset Levanger.

Fakta: EKG Elektrokardiogrammet (EKG) registrerer de elektriske impulsene som sendes gjennom hjertet. Impulsene lar seg påvise/måle utenfor hjertet, f.eks. i armene, i bena, i brystveggen. EKG gir legene viktig informasjon om hjertets tilstand. Ved skader på ledningssystemet eller i hjertemuskulaturen, oppstår karakteristiske forandringer. Først og fremst ser man etter: Endringer i hjerterytmen

Om det foreligger angina pectoris

Tegn til ferske eller gamle hjerteinfarkt,

Om hjertet er overbelastet Kilde: NHI

– Der fikk jeg bekreftet at jeg hadde hatt et hjerteinfarkt. Jeg trengte heldigvis ikke operasjon, men fikk medisiner.

TRENINGSGLEDE: Ellen var i god form med en aktiv hverdag før hun fikk hjerteinfarkt for to år siden. Foto: Privat

Skummelt å begynne å trene igjen

Ellen jobber som sykepleier i Nordsjøen, og var en aktiv dame da hun ble rammet av hjerteinfarktet. Når hun omsider skulle begynne å trene igjen, kom frykten snikende inn på henne.

– Når jeg fikk beskjed om at jeg kunne dra hjem, lurte jeg jo på om det bare var å begynne å trene igjen. Og det var det. Så jeg tenkte at jeg måtte prøve meg. Jeg planla en times tur rundt i nabolaget, men det ble bare til 10 minutter.

TRENER IGJEN: Ellen tilbake på tredemøllen Foto: Privat

– Da ble jeg redd, jeg tenkte at noe måtte være feil. Etter å ha prøvd noen ganger med samme resultat, så fikk jeg råd av en venninne. Hun sa at det fantes en treningsklinikk i Trondheim, og at de kunne hjelpe med oppfølging av pasienter som meg.

Ellen dro på treningsklinikken og ble tatt godt vare på. Selv om brystsmertene kom noen ganger når hun trente, lærte hun at dette ikke var farlig.

– Etter hvert begynte jeg å bruke appen «Myworkout GO». Det begynte å kjennes trygt å trene igjen, og ikke aller minst gøy!

Hovedfokuset var 4 x 4 intervalltrening, som går ut på trene intensivt i fire minutter i fire runder.

PROFESSOR: Jan Helgerud har forsket på hvorfor 4x4-trening er så effektivt både for toppidrettsutøvere, mosjonister og hjertepasienter. Foto: Terje Trobe/ NTNU

Jan Helgerud er professor i medisin ved NTNU og ved my work out-klinikken i Trondheim. Han er en av dem som står bak forskningen som har bidratt til å utvikle appen «MyWorkout GO». Han har forsket på hvorfor 4x4-trening er så effektivt både for toppidrettsutøvere, mosjonister og hjertepasienter.

– Maksimalt oksygenopptak er den viktigste faktoren for fysisk helse. Forskning har vist at treningsintensiteten er helt avgjørende når det gjelder treningseffekt på hjertet. Dette gjelder for alle, og spesielt når en har fått redusert kapasitet på hjertet. Da blir det enda viktigere å ta hånd om den viktigste muskelen, nemlig hjertet, sier Helgerud.

Hjertehelse til en 28-åring

Nå har Ellen en biologisk hjertealder på 28 år. Det betyr at Ellen sitt oksygenopptak tilsvarer en gjennomsnittlig 28-åring i Norge.

– Nå har jeg en hjertehelse som en 28-åring, ifølge denne appen, sier Ellen smilede.

Jan Helgerud sier at det er viktig å ikke gå for hardt ut når man trener kondisjonstrening. 4x4 treningsøkter er en effektiv hjertetrening.

– Det å være andpusten er en fantastisk indikasjon på intensiteten vi er ute etter. Skal du trene hjertet effektivt, så må du finne deg i å være litt andpusten over tid. For vi bruker jo en sånn folkepakke som Ellen har vært igjennom, som går ut på at trener i fire minutter fire ganger. Det vil si at du er andpusten i 16 minutter.

– En skal ligge godt under makspuls, men allikevel intensivt, slik at man ikke har lyst til å snakke med sidemannen. Det skal kjennes trygt, sier Helgerud.

Ellen har nå fått tilbake treningsgleden.

– Det hender at jeg står på tredemøllen og kjenner det i brystet innimellom. Men nå føler jeg meg trygg på det jeg gjør, avslutter 58-åringen.