Familien Coward kvittet seg med halvparten av det de eide – tok nye grep etter TV-deltakelsen

Det var en krevende prosess for familien Coward, da de fikk besøk av Rydderevolusjonen på TV 2. Over 149 esker ble bært ut av huset i Bærum og sortert etter kategorier på et 500 kvadratmeter stort gulv.

For at familien skulle få plass til å holde orden i huset sitt, måtte de kvitte seg med halvparten av det de eide.

Kjersti Coward (49) beskriver det som en sorgprosess å måtte gå gjennom gamle antikviteter, klær og ting som hun har en sterk tilknytning til. I dag er hun sjeleglad for at datteren Pernille (19) melde dem på tidenes ryddesjau.

GLAD: Coward er takknemlig for at hun og familien fikk hjelp til å rydde opp hjemme. Foto: Cato Ingebrigtsen/ TV 2

Nå har nemlig hun og familien tatt ryddingen til nye høyder, og de har blitt inspirert til å skape nye prosjekter som har gitt dem enda mer orden i hjemmet.

Se hvordan boden ser ut i dag i videoen øverst i saken.

Fikk hetta

Huset til Coward og familien var et kaos av klær, alskens utstyr, gamle gjenstander etter arveoppgjør og ting som har vært stuet i kasser i mange år. Coward forteller at hun knytter seg sterkt til ting som minner henne om enkelte personer og hendelser.

– Jeg har problemer med å skulle kvitte meg med en del ting, fordi tingene hjelper meg med å huske hvor jeg kommer ifra, og gode og fine stunder, forteller hun.

Men både hun og familien skjønte det kom til å ta enormt lang tid om de skulle gape over den store ryddejobben alene.

Da TV-produksjonen kom og ryddet ut av nesten alle rom i huset, og sorterte alt etter kategorier, ble det enklere for henne å vurdere alle eiendelene.

– Jeg fikk litt hetta da vi måtte kvitte oss med halvparten, og det var vanskelig å måtte ta avgjørelsen om hva man skulle beholde og ikke.

KOSEDYR: Familien Coward har samlet på mye rart, som blant annet en haug med kosedyr. Foto: Cato Ingebrigtsen/ TV 2

Blant de tusener av gjenstander som familien har samlet på, finner vi 122 par med sko, 64 kosedyr, 409 kilo med klær og hele 162 skjerf.

Ryddet garasjen

Familien hadde ikke bare et hus fult av gjenstander, men også en garasje som var fylt til randen av ting og tang. Da produksjonsteamet kom for å se ryddeomfanget i huset før innspillingen, fant de ut at de ikke kom til å rekke over garasjen.

I etterkant av innspillingen har familien tatt grep og ryddet ut av hele garasjen.

– Vi fylte en hel container etter runden i garasjen. Rydding går mye bedre nå etter vi var med i programmet. Vi fikk hull på byllen, og ting er med overkommelig enn før.

– Nå har vi også begynt å rydde i gamle papirer og bøker, som Rydderevolusjonen ikke gjorde noe med.

OPPRYDNING: Både datteren Pernille og faren Kim Coward var lei av rotet i huset. Her får de hjelp av ryddeekspert Mads Clemmetsen (t.v). Foto: Cato Ingebrigtsen/ TV 2

I ryddeprogrammet er det boden i kjelleren som bemerket seg som det mest kaotiske rommet i huset. Og Coward kan bekrefte overfor TV 2 at familien har klart å holde det ryddig både der og i de andre rommene.

– Det har bare kommet inn noen flere esker der, men siden vi kvittet oss med så mye i programmet, er det my enklere for oss å holde orden.

– Har du funnet en metode som gjør det enklere å kvitte seg med ting?

– Det kommer helt an på hva vi rydder. Men nå er det mer fornuftsbasert enn før. Sånn som for eksempel gamle reiseblader og ting som vi ikke har bruk for, eller ting som er ødelagt. Det kvitter vi oss med.

Gir nytt liv til gamle klær

Coward innrømmer at akilleshælen hennes er klær og sko. Og hun synes fortsatt det er vanskelig å kvitte deg med gamle «skatter».

Men det har hun gjort noe med. Klesentusiasten har nemlig latt seg inspirere av Rydderevolusjonens syom-ekspert Ingrid Vik Lysne, som i programmet sydde et sengeteppe av de gamle jeansene til Coward.

INSPIRASJON: Coward lot seg inspirere av Lysne til å sy om gamle klær til noe funksjonelt. Foto: Cato Ingebrigtsen/ TV 2

– Jeg har kjøpt meg symaskin og fått meg et fungerende syrom hjemme. Jeg drømte jo om å bli klesdesigner da jeg var liten, men fikk høre av familien at det ikke var noe å leve av.

SYROM: Rydderevolusjonen inspirerte Coward til å begynne å sy om gamle klær. Foto: Privat

– Nå syr jeg om gamle klær jeg har liggende hjemme. Enten det er noen enkle grep som gir plagget bedre passform, eller redesigner det til noe helt annet.

For tiden har hun et spesielt prosjekt i loopen, og denne gangen handler det om gamle olabukser.

– Jeg fikk et tips om å lage en puff av gammelt olastoff, så jeg tenkte jeg kunne lage det av olabuksene vi ikke bruker mer, forteller hun til TV 2.

Se Rydderevolusjonen hver mandag klokken 20, og når du vil på TV 2 Play.